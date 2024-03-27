В Омске разработали станок для производства шин к самолету Ту-214

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Омская инжиниринговая компания «Поликон» разработала не имеющий аналогов современный станок для сборки авиашин российского пассажирского самолета Ту-214, рассказал ТАСС директор компании Евгений Черемных. Он заменит устаревшее оборудование советских времен и обеспечит высокое качество колес.

«В связи с ростом потребности в шинах для пассажирского самолета Ту-214 разработан и изготовлен новый высокопроизводительный станок взамен старого оборудования. При использовании специальных сменных узлов станок может собирать и другие авиационные шины для гражданской авиации с посадочным диаметром от 19 дюймов до 22 дюймов. Производительность станка не менее четырех штук в час», — рассказал Черемных.

По его словам, предприятие накопило большой опыт в этой сфере промышленности. Ранее компания выпустила импортозамещающие станки для сборки авиашин для российских самолетов МС-21 и SuperJet New.

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