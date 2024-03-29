Водолазный катер «​​Спасатель Николай Ремизов» передали сочинскому спасательному отряду

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28 марта в Сочи состоялась торжественная церемония по приему водолазного катера «Спасатель Николай Ремизов» в ряды сочинского спасательного отряда. Она проходила в Сочинском морском порту.

Как отмечает «Кубань Информ», новое судно получило имя в честь спасателя, служившего в Сочинской территориальной поисково-спасательной службе (ныне Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России). Он работал с 1994 года, но в 1997 году произошла трагедия — во время проведения спасательной операции в Черное море упал вертолет со спасателями. В этой катастрофе погибли два сотрудника МЧС — Николай Ремизов и Василий Ильяшенко.

Катера данного типа предназначены для поисковых работ на акваториях и водолазных работ на глубине до 60 м с установкой рейдового оборудования. До конца текущего года на Ярославском судостроительном заводе запланирован спуск еще одного судна.

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