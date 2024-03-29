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Информационные технологии

Начались продажи первых СИМ-карт c отечественной операционной системой.

СИМ картаСИМ карта © avatars.mds.yandex.net

Нижегородская компания «Новакард» сообщила о начале продаж сим-карт, оснащенных отечественной операционной системой. Об этом сообщили в пресс-службе организации, подчеркнув, что новая операционная система, названная Simart Mi, была разработана полностью в России и включена в единый реестр отечественных программ.

Simart Mi поддерживает как международные, так и отечественные алгоритмы аутентификации абонентов, что важно для обеспечения кибербезопасности. Оператор мобильной связи МТС стал первым покупателем сим-карт с российской ОС.

«До недавнего времени все сим-карты, которые выпускались для России, были основаны на иностранных компонентах и технологиях», — отмечается в сообщении «Новакард».

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Источник: https://www.vesti.ru/hitech/article/3877107

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СИМ-картa, производство, микроэлектроника, импортозамещение, Новакард
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    29.03.2414:26:58

    В компании сообщили, что новая операционная система — это полностью российская разработка, выполненная на территории страны отечественными специалистами.

    «Это гарантирует то, что в используемом программном обеспечении нет «закладок», злонамеренного кода и иных аналогичных уязвимостей, которые могут быть в сим-картах с иностранным ПО.

    https://nn.rbc....a79473fa21fa06c

    #1280298
  • Нет аватара termometrix
    29.03.2416:37:06

    + Отличная новость!

    #1280312
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