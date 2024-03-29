Начались продажи первых СИМ-карт c отечественной операционной системой.

СИМ карта © avatars.mds.yandex.net

Нижегородская компания «Новакард» сообщила о начале продаж сим-карт, оснащенных отечественной операционной системой. Об этом сообщили в пресс-службе организации, подчеркнув, что новая операционная система, названная Simart Mi, была разработана полностью в России и включена в единый реестр отечественных программ.

Simart Mi поддерживает как международные, так и отечественные алгоритмы аутентификации абонентов, что важно для обеспечения кибербезопасности. Оператор мобильной связи МТС стал первым покупателем сим-карт с российской ОС.

«До недавнего времени все сим-карты, которые выпускались для России, были основаны на иностранных компонентах и технологиях», — отмечается в сообщении «Новакард».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.