Началась эксплуатация второго энергоблока ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае

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Компания «Технопромэкспорт» Госкорпорации Ростех успешно аттестовала и приступила к эксплуатации второго энергоблока ТЭС «Ударная» мощностью 228 МВт. Суммарно, с учетом первого энергоблока, станция поставляет теперь 456 МВт на оптовый рынок электроэнергии.

Запуск второго энергоблока ТЭС «Ударная» позволит обеспечить электроэнергией жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия региона, а также обеспечит надежность энергосистемы в период летнего максимума.

Комплексное опробование второго энергоблока прошло в середине марта. Оборудование отработало 72 часа в режиме номинальной мощности и подтвердило заявленные характеристики. Основной вид топлива для энергоблоков − природный газ.

Первый энергоблок ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае был запущен в эксплуатацию 1 марта этого года. Тогда станция начала выдавать мощность в объеме 227 МВт на оптовый рынок электроэнергии.

«Ввод в работу генерирующего оборудования ТЭС „Ударная“ — долгожданное событие для всего Юга России, переживающего рост энергопотребления на фоне растущей экономики. Эта станция построена по решению Правительства России в рамках конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, проведенного в 2018 году системным оператором на основе спрогнозированных данных о перспективном дефиците мощности», — подчеркнул председатель правления системного оператора Федор Опадчий.

«Создание современной надежной системы энергообеспечения России — одна из приоритетных задач, в решении которой участвует Госкорпорация Ростех. Запуск второго энергоблока ТЭС „Ударная“ станет очередным шагом в решении проблемы энергодефицита на Юге России. Хочу подчеркнуть, что проект реализуется с применением инновационных технологических решений в условиях жесточайших санкций. Сейчас все наши усилия сосредоточены на запуске третьего энергоблока», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

В состав генерирующего оборудования станции войдет отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М, которую производит входящая в Ростех Объединенная двигателестроительная корпорация. ГТД-110М — первая отечественная энергетическая установка такого класса, призванная заменить иностранные аналоги. Коэффициент полезного действия машины — более 36%, что сопоставимо с лучшими газотурбинными двигателями зарубежного производства.

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