В Кунгуре Пермского края 1 апреля открылся новый корпус школы № 21

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Она получилась очень современной: здесь оборудованы мастерские, классы робототехники, «Агроториум» и «Акваториум», есть три спортзала, свой стадион.

Также в школе есть классы технологии для мальчиков и девочек, классы робототехники, спортивные залы и даже скалодром. Оборудована столовая и огромный актовый зал на 500 зрительных мест. На территории школы находится стадион, беговые дорожки и футбольное поле.

Сегодня для учащихся Школы № 21 начались занятия в новом здании. Основная идея концепции развития школы: Школа профессионального самоопределения с многопрофильными классами.

Школа оснащена самыми современными технологиями и оборудованием, что позволит ребятам получать знания с легкостью и удовольствием. На каждой параллели основного уровня образования созданы условия для работы многопрофильных классов пяти направленностей: социально-правовая — Юридический-класс, естественнонаучная — ЭКО-класс, социально-экономическая — БИЗНЕС-класс, гуманитарная — МЕДИА-класс, инженерно-технологическая — РОБО-класс.

https://kungurr....ru/news/481156

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