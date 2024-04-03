В Приангарье построены новые заводы

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В Иркутске начал работу завод компании «Со-единение» по выпуску водно-дисперсионных красок и грунтов.Завод имеет собственную лабораторию и научно-техническую базу, разработкой продуктов занимаются иркутские ученые-химики. Уже выпускается 30 видов лакокрасочных материалов, а к концу года ассортимент расширится вдвое. Оборудование, покупку которого профинансировал Фонд развития промышленности, способно выдавать до 10 тонн готовой продукции в сутки! И на неё уже есть свидетельства о государственной регистрации.

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«Со-единение» начинает выпуск красок, пропиток, эмалей, грунтов, жидкой резины под брендом «Цветная капля». К слову, технологии, как и оборудование, приобретенное благодаря господдержке, — новейшие, поэтому производство с полным правом может именоваться импортозамещающим. И вполне успешно может заменить когда-то популярные у россиян зарубежные марки.

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Общая инвестиционная стоимость проекта составила 11,5 миллиона, из них 5,5 миллиона предоставил Фонд развития промышленности. Планируется, что за 5 лет пользования займом предприятие выпустит свыше 2,2 миллиона килограммов готовой продукции. Налоговые отчисления от проекта в бюджеты всех уровней превысят объем займа более чем в 7 раз. А в первые 2 года его реализации будут созданы 19 новых рабочих мест.

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Компания ТЕХНОНИКОЛЬ завершила строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола (XPS) в ТОСЭР «Усолье-Сибирское».

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На предприятии уже установили оборудование, сейчас на площадке идут пусконаладочные работы. Предполагается, что первая партия продукции сойдёт с линии в начале 2024 года.

Предприятие будет выпускать полный ассортимент плит XPS, предназначенных для утепления фундаментов, полов, кровель, стен, заполнения сэндвич-панелей. Теплоизоляция из экструзионного пенополистирола используется в таких отраслях строительства, как гражданское и промышленное, дорожное и железнодорожное, а также при прокладке трубопроводов.

Выход инвестиционного проекта на проектную мощность запланирован на 2025 год. После выхода на полную мощность производительность нового завода составит 140 тыс. куб. м готовой продукции в год. В реализацию проекта вложено 342,9 миллиона рублей инвестиций и создано 21 новое рабочее место. Ввод в эксплуатацию нового производства позволит удовлетворить растущий спрос на теплоизоляцию XPS потребителей из Восточной Сибири, Дальнего Востока и Якутии. Кроме того, благодаря близости завода к строящимся объектам Восточной Сибири существенно снизится транспортная составляющая в стоимости продукции и, как следствие, сократится стоимость теплоизоляции на объектах строительства в регионе.

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