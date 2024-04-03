В Каменском районе Ростовской области новая Старостаничная школа приняла более 1000 учеников

© donland.ru

2 апреля на хуторе Старая Станица Каменского района состоялось торжественное открытие средней общеобразовательной школы.

За последние пять лет на Дону введены в эксплуатацию 32 школы на 19 тысяч мест.

Школа оснащена современной мебелью, компьютерным, интерактивным и учебным оборудованием. Есть большой актовый зал, лаборатории по изучению физики и химии, кабинет робототехники, кабинеты швейного дела и кулинарии, столярная и слесарная мастерские. Для проведения уроков физкультуры и занятий спортом предусмотрены легкоатлетический стадион, футбольное поле, два спортивных зала, хореографический зал и зал для занятия гимнастикой.

Не менее важно патриотическое воспитание школьников. Хутор Старая Станица имеет богатую историю. Казаки населяли эти земли с 17-го века. А с 1802 года станица Каменская (ныне хутор Старая Станица) была административным центром Донского округа Области войска Донского.

Старостаничная школа построена по нацпроекту «Образование». На ее возведение направлено 969,6 млн рублей, в том числе 443,3 млн рублей — из средств федерального бюджета.

На оснащение современными средствами обучения и воспитания направлено 132,6 млн рублей, в том числе 126,3 млн рублей — из средств областного бюджета.

Раньше дети учились в двух школах Старой Станицы. Одна из них — дореволюционной постройки, а вторая располагалась в подсобных помещениях. Теперь больше тысячи школьников будут учиться вместе в одну смену.

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

© donland.ru

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