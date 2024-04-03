EKF при поддержке ФРП запустил производство модульного оборудования в Ставрово Владимирской области

Компания ООО «Электрорешения» (бренд EKF) запустила в Собинском районе Владимирской области автоматизированное производство модульного устройства ВА 47-63 PROXIMA в рамках импортозамещения и увеличения локализации.

Инвестиции в новый этап модернизации производства EKF в Ставрово составляют 536 млн рублей. Из них 268 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Проекты развития».

С запуском новой автоматизированной линии автоматических выключателей производство EKF в Ставрово увеличивает свою производительность, обеспечивая высокое качество продукта, так как тестирование происходит в процессе сборки и исключает человеческий фактор. Разработанный в собственном R&D компании ВА 47-63 PROXIMA отличается усовершенствованной конструкцией и более современным дизайном. В отличии от предыдущего поколения, обновленный автоматический выключатель может быть подключен при помощи шин PIN и FORK как сверху, так и снизу, а его индикаторное окно показывает реальное состояние контактов. Дугогасительная камера ВА 47-63 PROXIMA претерпела изменения и увеличила свою массу и количество пластин. Корпус дополнился дугоотводящими каналами и газоотводящим каналом с обратной стороны, а также большим сечением токоведущих частей, что обеспечит надежную защиту электросети от всех возможных нештатных ситуаций

Любые ненормальные режимы сети, при правильно подобранном оборудовании — гарантия работоспособности любой техники от чайника и микроволновки до крупных промышленных агрегатов. Автоматический выключатель ВА 47-63 PROXIMA от EKF подойдет как для комплектации щитка в квартире, так и для ГРЩ и ВРУ в объектах жилой, коммерческой и социальной недвижимости, на промышленных предприятиях.

«Модульное оборудование — это одна из наиболее востребованных категорий электротехнической продукции для всех категорий зданий. С началом работы автоматизированного производства выключателей в Ставрово мы продолжаем наращивать мощности и планомерно увеличивать процент локализации на собственных производственных площадках во Владимирской области для усиления наших позиций на российском рынке», — отметил генеральный директор ООО «Электрорешения» (EKF) Дмитрий Кучеров.

Автоматический выключатель ВА 47-63 PROXIMA от EKF уже прошел испытания в соответствии с обязательными сертификатами, необходимыми для низковольтной защитной аппаратуры, и в ближайшее время поступит в продажу.

В рамках нового этапа модернизации «Электрорешения» (EKF) также планируют наладить выпуск другой электропродукции: выключатели в литом корпусе, кабельный канал, двустенные трубы ПНД, клипсы для гофры и др.

Производство EKF в Ставрово, общей площадью 19 тыс м², расширившее ассортимент продукции автоматическими выключателями, также занимается выпуском металлических лотков и профилей, пластиковых боксов и распредкоробок, электроустановок и силовых разъёмов, молниезащиты, электроустановочных изделий и др.

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