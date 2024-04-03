В Донецке открылся Республиканский перинатальный центр

© www.kremlin.ru

3 апреля в Донецке открывается Республиканский перинатальный центр имени профессора В.К.Чайки.

Он рассчитан на 140 коек и семь тысяч родов в год. В центре десять отделений, в том числе отделения патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии, родильный блок, блок выхаживания новорождённых, клинико-диагностическая лаборатория. Общая площадь комплекса — более 28 тысяч квадратных метров.

Центр построен в короткие сроки, и на сегодняшний день это самое современное, оснащённое всем необходимым оборудованием медучреждение по данному профилю в регионе. Его штатная численность — более 620 сотрудников. Это 160 врачей и 290 сотрудников среднего медперсонала.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.