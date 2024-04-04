В Астрахани приступили к закладке земснарядов

© www.gtlk.ru

На производственной площадке Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в ОСК) началась резка металла для серии земснарядов по заказу ГТЛК.

В этом году планируется заложить три земснаряда, в 2025 году — еще три.

Напомним, что в 2023 г. ГТЛК подписала контракт с ЮЦСС на строительство серии из шести самоходных земснарядов проекта 93.159А в рамках реализации инвестпроекта с использованием средств ФНБ по обновлению гражданского водного флота России.

Земснаряды строятся по отечественному проекту с использованием российского судового комплектующего оборудования. Основное назначение судов — проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряд будет использоваться также для чистки рек и каналов от наносов, для прокладки каналов и других гидротехнических работ.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.