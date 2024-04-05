Ростех поставил Минобороны РФ очередную партию БМП-3

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Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил очередную партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

Предприятие на протяжении двух лет наращивает объемы производства техники военного назначения, совершенствует образцы под задачи, которые ставит Министерство обороны РФ.

В рамках особого режима работы, введенного на Курганмашзаводе в 2022 году, потребовалось расширение штата сотрудников. Только за прошлый год на производство было принято более 2 тыс. рабочих основных профессий и специалистов. В настоящее время на предприятии остается потребность в высококвалифицированных кадрах. Особенно востребованы операторы и наладчики станков с ПУ, машинисты мостовых кранов, токари, электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования, инженеры-технологи и программисты.

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