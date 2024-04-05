Первый завод ТЕХНОНИКОЛЬ запущен в Казахстане

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Ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем компания ТЕХНОНИКОЛЬ запустила свой первый завод в Казахстане. Производство расположено на территории индустриальной зоны «Кайрат» поблизости от города Алматы. Международная компания ТЕХНОНИКОЛЬ направила порядка 20 млн долларов на строительство и запуск предприятия по выпуску теплоизоляции на основе экструзионного пенополистирола (XPS). Первые партии продукции в ближайшее время появятся на рынке Казахстана.

«Сфера строительства в Казахстане развивается бурными темпами, только за прошлый год рост в этом сегменте экономики составил 13,3%. На фоне растущей индустрии увеличивается и спрос на современные строительные материалы. Наша продукция уже давно востребована в Казахстане. Но раньше потребители несли издержки, связанные c логистическими затратами, таможенным оформлением. Доставка материала требовала времени и денег. С запуском завода в Казахстане теплоизоляция XPS стала ближе к потребителю. Дополнительно этому способствует и тот факт, что все расчеты с местными дистрибуторами мы будем вести в местной валюте. Это избавит от затрат, связанных с конвертацией, и сэкономит время движения денежных средств. Кроме того, осенью этого года мы планируем запустить производство минеральной изоляции. Таким образом, обеспечим своих партнеров востребованными видами теплоизоляционных материалов», — отмечает Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

С выходом на проектную мощность ежегодный объем выпуска готовой продукции составит порядка 400 тыс. кубометров. Новое предприятие открыло 45 рабочих мест. На заводе внедряются основные принципы производства ТЕХНОНИКОЛЬ, включая 100% рециклинг собственных отходов, сбор и сортировку сопутствующих отходов (пленка, упаковка, втулки и пр.) для последующей сдачи в переработку, принципы бережливого производства и систему охраны труда.

По словам Дмитрия Рындина, операционного директора направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ, завод планирует выпускать широкий ассортимент теплоизоляционных материалов, востребованных как в промышленном сегменте, так и в сфере малоэтажного строительства.

«Мы наладили производство плит XPS для утепления полов, фундаментов, кровель, фасадов, материалов высокой прочности, применяемых при строительстве многоэтажных зданий и аэродромов, а также XPS нестандартно высоких толщин. Теплоизоляция повышенной толщины производится по технологии термобондинга (склейки). В будущем планируем развить экспортное направление в Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан», — подчеркнул Дмитрий Рындин.

Еще одно ноу-хау площадки в Казахстане — платформа «ТН — цифровая логистика». Логистическая экосистема объединила грузовладельцев и перевозчиков. За счет встроенных сервисов, включая аналитику, 1С, электронный документооборот, она позволяет в кратчайшие сроки не только найти перевозчика, но и оформить необходимые документы. Теперь действие платформы распространяется и на Казахстан.

«Технониколь» занимает 94-ю строчку в рейтинге «100 крупнейших компаний России по чистой прибыли» по версии Forbes (16 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2022-го). Компания основана в 1992 году Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым. У компании 67 различных заводов, ее продукция поставляется в 119 стран.

https://forbes....od_v_kazahstane

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