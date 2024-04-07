Российские танки начали серийно оснащать системами РЭБ против беспилотников

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Российские танки начали серийно оснащать системами радиоэлектронной борьбы против дронов.

«Новый спектр производственных задач связан с реализацией нововведений в техническом оснащении боевых машин. Ведётся установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам», — указано в статье газеты «Уралвагонзавода».

Сегодня различные виды БПЛА представляют большую опасность для бронетехники в зоне проведения спецоперации, в том числе для самой бронированной — танков. Широко применяются FPV-дроны, несущие кумулятивную боевую часть и способные поражать машины в уязвимые места. Ранее в официальных каналах и в открытом доступе публиковались видео с танками, оснащенными средствами РЭБ для борьбы с беспилотниками, которые позволяют эффективно отражать их атаки.

«Уралвагонзавод» поставляет Российской Армии современные танки Т-90М «Прорыв», модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащают всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми «козырьками» над башней.

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