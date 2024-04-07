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Армия и Флот

Российские танки начали серийно оснащать системами РЭБ против беспилотников

 © avatars.dzeninfra.ru

Российские танки начали серийно оснащать системами радиоэлектронной борьбы против дронов.

«Новый спектр производственных задач связан с реализацией нововведений в техническом оснащении боевых машин. Ведётся установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам», — указано в статье газеты «Уралвагонзавода».

Сегодня различные виды БПЛА представляют большую опасность для бронетехники в зоне проведения спецоперации, в том числе для самой бронированной — танков. Широко применяются FPV-дроны, несущие кумулятивную боевую часть и способные поражать машины в уязвимые места. Ранее в официальных каналах и в открытом доступе публиковались видео с танками, оснащенными средствами РЭБ для борьбы с беспилотниками, которые позволяют эффективно отражать их атаки.

«Уралвагонзавод» поставляет Российской Армии современные танки Т-90М «Прорыв», модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащают всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми «козырьками» над башней.

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Источник: https://ria.ru/20240405/reb-1937981897.html?ysclid=lumsf33pqq509755926

"Уралвагонзавод", Свердловская область, военная техника
  • Нет аватара Exegen
    07.04.2409:31:56

    Такими темпами впору уже пушки ЭМИ добавлять в оснастку.)

    #1280746
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      07.04.2414:52:41

      Полного подавления средствами РЭБ добится непросто.

      цитирую РГ:

      Российская армия применила танк с настолько мощной системой РЭБ, что она защитила от дронов ВСУ целую бронеколонну.

      «Вошла колонна бронетехники РФ. Наши FPV-дроны падали как мухи на всех частотах, потому что на главном танке ехал „РЭБ-монстр“, — процитировал украинские ресурсы и опубликовал фото танка Телеграм-канал „Два майора“. — „Безумный Макс“ здесь отдыхает. На паллете россияне собрали в кучу ужасную конструкцию из всего, что было. По кругу три панели патч антенн 800/900/2.4/5.8 и к этому всему прибавили блоки на 700-1000 диапазоны. На броню поставили генератор и АКБ».

      Напомним, «Уралвагонзавод» начал серийно оснащать танки системами РЭБ для противодействия дронам. Также на танки устанавливают комплексы средств снижения заметности.

      #1280762
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