Пипл не хавает
Это вам ответ на вопрос почему СМИ не рассказывают о достижениях России. Об этом на «Московском экономическом форуме» рассказала Елена Березина — зам. главного редактора «Российской газеты». Прямо и откровенно. Похоже СМИ считают, что вы идиоты, которым нужна не информация, а жвачка для мозга. Но напоминаю, РГ это не какая-то коммерческая газета, не либеральное прозападное СМИ, это государственное СМИ, которое, по идее, должно продвигать государственные интересы. На МЭФ только ленивый не говорил о дефиците кадров, о том что нет квалифицированных инженеров, что люди не идут работать на заводы и в АПК.
Но кто же как не государственные СМИ должны популяризировать среди населения России не трагически почивших в бозе котов, не играющих в шашечки на дрогах блогеров, и не бриллианты на попах оторванных от народа «звезд», а давать правильные ориентиры. И если есть государственная задача привлечения молодежи в инженерные специальности, разве не дело государственных СМИ участвовать в решении этой задачи, а не умничать на тему что интересно «пиплу», а что нет?
Теперь вы понимаете кто возглавляет эти государственные СМИ. И что этим людям закладывают в головы, видимо еще на журфаке. Есть еще вопросы?
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