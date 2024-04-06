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Своими глазами

Пипл не хавает

Это вам ответ на вопрос почему СМИ не рассказывают о достижениях России. Об этом на «Московском экономическом форуме» рассказала Елена Березина — зам. главного редактора «Российской газеты». Прямо и откровенно. Похоже СМИ считают, что вы идиоты, которым нужна не информация, а жвачка для мозга. Но напоминаю, РГ это не какая-то коммерческая газета, не либеральное прозападное СМИ, это государственное СМИ, которое, по идее, должно продвигать государственные интересы. На МЭФ только ленивый не говорил о дефиците кадров, о том что нет квалифицированных инженеров, что люди не идут работать на заводы и в АПК.

Но кто же как не государственные СМИ должны популяризировать среди населения России не трагически почивших в бозе котов, не играющих в шашечки на дрогах блогеров, и не бриллианты на попах оторванных от народа «звезд», а давать правильные ориентиры. И если есть государственная задача привлечения молодежи в инженерные специальности, разве не дело государственных СМИ участвовать в решении этой задачи, а не умничать на тему что интересно «пиплу», а что нет?

Теперь вы понимаете кто возглавляет эти государственные СМИ. И что этим людям закладывают в головы, видимо еще на журфаке. Есть еще вопросы?

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  • rvk
  • 15
мэф, московский экономический форум
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    06.04.2423:35:15

    Обычный этап информационной войны. Это наш противник.

    Значит надо больше и лучше работать.

    #1280735
  • Вячеслав Аристер Вячеслав Аристер
    06.04.2423:37:55

    Даже информационная война, это тоже своего рода СВО. И наша задача победить в ней.

    О

    Отредактировано: Вячеслав Аристер~23:39 06.04.24
    #1280736
  • Аlex М Аlex М
    07.04.2400:58:51

    У моего деда лежали стопки газеты Правда. И там реально печатались достижения, тонны стали, центнеры зерна, новые предприятия, гигаватты… Выпуск того сего, что сделано построено, чего достигли в технике

    #1280738
    • Badassgoliath Badassgoliath
      07.04.2407:16:53

      У моего деда лежали стопки газеты Правда. И там реально печатались достижения, тонны стали, центнеры зерна, новые предприятия, гигаватты… Выпуск того сего, что сделано построено, чего достигли в технике

      Ну да. И не только в Правде. Только вот на моей памяти, охватывающий последние годы СССР, это всё никто не читал. Зато когда попёрли публикации про всяких экстрасенсов (и тп), то публике резко стали интересны именно такие газеты. Их покупали. А ту же Правду в основном выписывали в добровольно-принудительном порядке, как главную газету КПСС. Если член КПСС или ответственный сотрудник (последнее невозможно по отдельности), то будь добр выписывай. Это я к тому, что во всём надо меру знать. Про промышленность выпускать специализированные издания, для интересующихся.

      Другое дело, популяризация самих рабочих профессий. Над ней надо поработать. Только в РГ об этом писать бесполезно, потенциальные токари её не читают. Об этом надо писать в сетевых изданиях, и желательно, неофициальных. И надо признать, что рабочие профессии и в советские годы (по крайней мере в восьмидесятые, которые я помню) не считались престижными. ПТУ воспринимались наголову ниже, чем институт или университет. Поступить в ПТУ — это если больше никуда не сумел. Так и было. Были ещё техникумы. Они воспринимались получше, но всё равно ниже институтов.

      И да — та орда менеждеров/юристов/экономистов, которую понавыпускали наши ВУЗы в девяностые и нулевые, была просто излишней. Хотя… тогда спроса на рабочие профессии просто не было — зачем рабочие без заводов? Сейчас такой спрос появился вместе с заводами — всё взаимосвязано. И учебные заведения подстроятся под него в итоге.

      Отредактировано: Badassgoliath~07:33 07.04.24
      #1280743
  • Нет аватара mikr
    07.04.2401:46:07

    На самом деле подшипники интересны всем реальным патриотам, поскольку подшипники показывают технологическую независимости страны в области производства подшипников (извините за тавтологию). Но беда в том, что российских подшипников практически нет, и это — очень плохая новость. Поэтому журналисты стараются об этом вообще не говорить. А вместо этого выдумывают, что народу не интересно (пипл не хавает).

    Народ, постарайтесь понять простую мысль. Чтобы людям были интересны подшипники, надо во-первых говорить правду, а во-вторых — восстанавливать производство подшипников. Срочно…

    И да, не воротите морды от Белоруссии, где худо бедно сохранилось хоть какое-то производство подшипников, микроэлектроники, многоосных тягачей-ракетовозов и многого другого из наследия СССР.

    #1280739
    • rvk rvk
      07.04.2401:53:23

      Вообще-то

      хоть какое-то производство подшипников, микроэлектроники, многоосных тягачей-ракетовозов и многого другого из наследия СССР

      сохранилось и в России.

      #1280740
      • Е.Юрий Е.Юрий
        07.04.2410:57:32

        У Военной приёмки вышел ролик про микротурбинные установки. Там обычно используют высокооборотистые, высокотемпературные подшипники(даже с керамическими телами качения), а значит и это направление в отрасли тоже работает.

        Отредактировано: Е.Юрий~10:58 07.04.24
        #1280750
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          07.04.2411:14:32

          На сайте было несколько сообщений про производство подшипников. Право, рвать волосы не надо.

          #1280753
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            07.04.2414:09:58

            Уж точно волосов рвать не надо!

            Мы ведь не на дзен !!!

            Подшипники — уже сказано Вами.

            Ракетовозы — сохранился Брянск со своими БАЗ-ами.

            Микроэлектроника — хотя бы Зеленоград, Воронеж и НИЦЭВТ (Москва) — по памяти.

            А Белорусь — много чего сохранилось там благодаря России.

            У России такого большого брата нет и не будет (к счастью).

            Она всегда должна рассчитывать на себя — поскольку у нее только два известных союзника — как метко сказал Александр III.

            Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:10 07.04.24
            #1280759
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            07.04.2414:22:50

            П.с.

            Никто здесь морды не воротит от Белоруссии — замечательная страна, которая является частью Союзного государства.

            Чего нельзя сказать про все ее население — помня о событиях недавних лет, когда ее судьба висела на волоске.

            Без поддержки России Белорусь бы не осталась — ее бы сьели западные «партнеры» — прежде всего Польша, для которой Украина непосильная, а Белорусь это уже другое дело — тем более, что на Белоруссии сильное влияние католической церкви.

            #1280760
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            07.04.2415:25:58

            Кстати и Камаз разрабатывал ракетовозы — не знаю как все закончилось — разработка была особо актуальная когда белорусский МАЗ становился под вопросом.

            #1280763
    • Аlex М Аlex М
      07.04.2403:27:56

      Стоп стоп стоп, подшипники разные бывают, куча типов и специализации, разных размеров. Какие то не сложные или крупные — да их же куча, для той же железной дороги. Что значит практически нет??? Еще год и два назад я слышал новости про старт производства каких то высокоточных подшипников для станков как раз конкретно, и не одно предприятие даже. Не могу найти точные названия предприятий

      #1280741
  • Дмитрий Чепурин Дмитрий Чепурин
    07.04.2410:05:25

    А вот еще один свежий пример «журналистики».

    27 марта президент поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России. И буквально через несколько дней выходит статья в «Известиях» о студенте из ДГТУ, который занимается разработкой игровой приставки со следующими параметрами: процессор Intel Atom X5, память 4/64. Для тех, кто не разбирается, поясняю, что эта модель процессора из 2015 года, причем относящаяся к линейке самых слабых процессоров. В данный момент на Озоне можно приобрести мини-ПК с таким же железом примерно за 8000р. Однако в статье было указано, что стоимость игровой приставки составит около 47000р.

    Но вся суть в том, что никаких подробностей в статье нет. На какой стадии разработка и кто будет производить? Откуда вообще взялась эта цена в 47000 тоже совершенно непонятно. В статье по сути просто какой-то набор слов — нашли некоего студента, который может просто в качестве курсовика или дипломной делает простенькую игровую приставку.

    Очевидно, что тут речь не идет о государственном проекте, но «Известия» подали это так, как будто ЭТО ПРОЕКТ С ГОСФИНАНСИРОВАНИЕМ и это разошлось по множеству ресурсов в сети.

    Отсюда и множество комментариев на тематических (о технике, технологиях) сайтах, на которых в основном сидит молодежь, причем зачастую нелояльная к власти, понеслось: очередной распил, попил, очередное переклеивание шильдиков, да как так можно, что это за государство?

    И мы потом удивляемся, откуда взялось столько релокантов?

    На мой взгляд, подобные статьи являются в чистом виде ИНФОРМАЦИОННОЙ ДИВЕРСИЕЙ. А потому в журналистике нам также нужно проводить «импортозамещение», только не техники, а людей.

    #1280747
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    07.04.2414:41:54

    Касательно самой Российской газеты:

    я ее постоянно читаю — практически как единственное регулярное СМИ (в электронном виде).

    Моя оценка — очень и очень положительная. Ели честно — нет сравнения с той Правдой, которой доводилось читать во времена СССР — в пользу РГ. Правда была тогда полным официозом — она иногда действовала наоборот, вместо укреплять доверие к советской власти возбуждала недоверие.

    В РГ много интересного материала, много про достижения, проблем тоже стараются не скрывать. Есть живая журналистика, чего в Правде нелегко было найти.

    При этом РГ достаточно официальное издание и каналы ТГ являются хорошим дополнением. Кстати, на ТГ посты про Крокус появились практически сразу после начала нападения. Но и на РГ вести про Крокус тоже появились очень быстро.

    П.с.

    Известия уже слабее — слабее тех советских.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:47 07.04.24
    #1280761
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    07.04.2416:29:52

    Видео к этой дискуссии:

    Россия — это когда атомный ледокол проходит сквозь льды в паре десятков метров от тебя, и твое сердце замирает от гордости и восторга.

    Просто и доходчиво самом главном!!!

    https://t.me/+vrqApeQPsTxlMGUy

    #1280766
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