В Красноярском крае открыли новое здание психоневрологического интерната

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В Козульском районе торжественно открыли новый жилой корпус на 150 мест психоневрологического интерната, построенный на замену старым деревянным зданиям. Строительство объекта велось в течение двух лет — с 2022 по 2024 год с применением современных строительных и отделочных материалов. Здание полностью укомплектовано необходимым оборудованием и мебелью.

Новый корпус полностью соответствует требованиям, предъявляемым к подобным объектам: уютные комнаты, гостиные, буфетные с небьющейся посудой, административные и медицинские помещения, охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. В здании также имеются тренажерный зал, кинозал, библиотека, помещения для развития творческих способностей, комната социально-бытовой реабилитации и многое другое.

«В жилых комнатах для маломобильных проживающих были установлены многофункциональные кровати, оборудованные напольными прикроватными дугами для подъема и перемещения инвалидов, и прикроватные столики, позволяющими кормить тех, кто находится на постельном режиме», — добавила Елена Петрович, директор Козульского ПНИ .

Очень важно, что в здании большое внимание было уделено созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения: пандусы, просторные пассажирские лифты, широкие коридоры, специализированные поручни на путях движения, отсутствие перепадов высот.

Стоит отметить, что открытие нового корпуса позволит не только улучшить качество предоставляемых социальных услуг. но и создаст новые рабочие места для жителей Козульского района. С вводом этого здания штат интерната увеличится на 65 сотрудников, а после завершения строительства второго корпуса добавится ещё около 100 рабочих мест.

© szn24.ru

© szn24.ru

© szn24.ru

© szn24.ru

© szn24.ru

© szn24.ru

© szn24.ru

© szn24.ru

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