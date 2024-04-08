Нефтегазовые доходы российского бюджета выросли на 79%

Нефтегазовые © cdn-st1.smotrim.ru

В первом квартале 2024 года российский бюджет получил от экспорта углеводородов на 79,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года — 2,928 триллиона рублей.

Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Министерства финансов РФ. Такая динамика объясняется ростом цен на российскую нефть и единовременным поступлением доплаты НДПИ, причиной которого стали соответствующие изменения в законодательстве о возмещении акцизов на сырье.

В министерстве ожидают, что в последующие месяцы поступления нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития также будут превышать их базовый уровень

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