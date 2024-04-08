Рязанский завод металлокерамических приборов запустил новый гальванический цех

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Гальваническое покрытие используется для защиты деталей от коррозии и придания им большей прочности.

Часть оборудования была изготовлена собственными силами завода.

В рамках модернизации на предприятии «Росэлектроники» провели капитальный ремонт цеха, а также полностью обновили парк оборудования: новые столы для гальванических покрытий, установки виброзатаривания, ультразвуковые ванны.

Модернизация гальванического цеха позволит РЗМКП эффективно обеспечивать выпуск продукции в периоды пиковых нагрузок.

На предприятии выполняют золочение, рутенирование, никелирование и меднение изделий.

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