Kак развивается «народный ОПК»?
Обнаружение дронов © avatars.mds.yandex.net
Oт гаражной разработки до современной компании: Помощь армии со стороны так называемых военных стартапов отмечает и высшее военное руководство: малый и средний бизнес зачастую быстрее, нежели ведомственные предприятия, справляются с вызовами, которые сегодня стоят перед простыми бойцами на передовой.
https://smotrim...u/video/2787466
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Источник: https://smotrim.ru/video/2787466
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