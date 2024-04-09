Kак развивается «народный ОПК»?

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Oт гаражной разработки до современной компании: Помощь армии со стороны так называемых военных стартапов отмечает и высшее военное руководство: малый и средний бизнес зачастую быстрее, нежели ведомственные предприятия, справляются с вызовами, которые сегодня стоят перед простыми бойцами на передовой.

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