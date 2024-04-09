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Kак развивается «народный ОПК»?

Обнаружение дроновОбнаружение дронов © avatars.mds.yandex.net

Oт гаражной разработки до современной компании: Помощь армии со стороны так называемых военных стартапов отмечает и высшее военное руководство: малый и средний бизнес зачастую быстрее, нежели ведомственные предприятия, справляются с вызовами, которые сегодня стоят перед простыми бойцами на передовой.

https://smotrim...u/video/2787466

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Источник: https://smotrim.ru/video/2787466

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СВО, народный ОПК
  • -1
    Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    09.04.2418:10:35

    И еще народный ОПК прямо на СВО:

    На видео, как емко выразились коллеги, «апофеоз мангалостроения» (https://t.me/bmpd_cast/19317) — российский танк Т-72 с огромным «коробом» для защиты от FPV-дронов, идущий во главе бронегруппы в ходе одной из атак под Красногоровкой на Донецком направлении.

    Данные кадры интересны и в другом контексте: еще в 2021 году «козырьки» над башнями были поводом для шуток, как и стрельба из стрелкового оружия по дронам и идеи наблюдательных пунктов для обнаружения БЛА. Но в итоге это оказалось эффективным и либо уже стало обыденным, либо активно внедряется сейчас.

    При этом на ТВД в другом регионе эти и подобные им технические решения, возможно, были бы либо избыточными, либо вовсе бесполезными. Просто по причине совершенно другого характера боевых действий и актуальных там угроз.

    В современных условиях гибкость и способность адаптироваться к новым вызовам приобретают еще большее значение. А практика последних двух лет показала, что значительную роль в этом играет частная инициатива — иногда собранные «на коленке» образцы становились базой для промышленных серийных изделий.

    Так что может быть и такое, что несуразные монструозные конструкции на бронемашинах, царь-танки с набором комплексов РЭБ или турели с карабинами 12-го калибра на деле окажутся отлично подходящими вариантами для реалий СВО.

    https://t.me/rybar/59010

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:12 09.04.24
    #1280885
    • 0
      Нет аватара Serguei
      09.04.2418:31:41

      Не следует пиарить Звинчука (=Рыбаря). Если вы внимательно будете его читать, то поймёте меня. У него в каждом его посте есть плевок в российскую армию, руководство МО или аккуратное нагнетание истерии или внедрение недоверия и неуверенности в гражданах, как правило в самом конце его постов (=всё как положено по методичкам НКО). Как говорит английская пословица «devil is in the details». Сам Звинчук с комфортом выпустился из Военного университета МО, послужил малость, затем дал пинка армии, публично заявив о своём недовольстве армией и выразив ФИ, после этого пропал на какое-то время, где-то проходил «курсы повышения квалификации для „свободных“ журналистов» и выплыл типа аннОлитика с непонятными ресурсами и грантами. Посмотрите на его «просьбы» донатить его канал и никакого намёка на помощь бойцам, просто собирает деньги. Я от него давно отписался, потому что я знаю, о чём говорю.

      Отредактировано: Serguei~18:35 09.04.24
      #1280888
      • 0
        Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        09.04.2418:37:29

        Я никого не пиарю — этот пост интересный и положительный.

        А сам Рыбарь хоть и критический, но в норме — я бы сказал.

        Спектр мнений широкий на ТГ и кому-то нравится одно, а другому другое. Но он точно за страну. Кроме того, там много глобальной информации — фейков не заметил.

        #1280889
        • Нет аватара Лексур
          10.04.2409:01:06

          Он за страну 100%. За Украину. Он даже название каналу украинское дал. Как с украинского на русский слово рыбарь переводится? Я, вот, не знаю. Бывает такое. Человек, может, родился в одной стране, а сердцем с исторической родиной. За это не надо наказывать, просьо стоит относится к таким людям скептически.

          #1280924
      • Нет аватара sergelec
        10.04.2411:46:46

        Всё стандартно. Также поступали большевики и иже с ними в своё время. Подспудное осуждение власти, подталкивание к недовольству. Так мало помалу и достигли своих целей.

        #1280931
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          10.04.2412:37:49

          Все не так просто — без критики власть тоже не может существовать. Мудрой власти она прямо нужная!!!

          Как и СуН    

          На канал Рыбарь ссылаются часто каналы которые на 110% за страну и которые явно на стороне власти (Разборы Рыбарья вообще у В. Соловьева постоянно).

          А такую тактику, которые Вы описали, можно наблюдать на каналах, которые вроде супер-патротические.

          #1280934
          • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
            10.04.2421:08:06

            Лучше откровенных укроботов слушать и читать, чем «Рыбаря» — ни в чем не разбирается, зато первый в хайпе.

            #1280963
          • Нет аватара nick62
            11.04.2401:59:05

            итики власть тоже не может суще

            Согласен. Мне, например, статьи Рыбаря тоже не очень нравятся, но записывать его во враги я бы не стал. Можно смотреть и читать тех блогеров и военкоров, которые нравятся и кто подает достоверную информацию. Я смотрю сводки Оружейного мастера и Саню во Флориде. Более менее достоверная информация, основанная на геоматериалах с двух сторон.

            #1280972
            • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
              11.04.2412:15:06

              Точно так жe у меня — я его неохотно читаю, но читаю. Нужно знать разные точки зрения. Вражих какналов или явно недостоверных — НЕТ.

              #1280996
  • 2
    Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    09.04.2418:30:03

    Специалистами одного из рембатов Сухопутных войск России разработана полноприводная 4WD-электроплатформа повышенной проходимости с индивидуальными двигателями в каждом колесе, обладающая грузоподъёмностью до 150 кг, дальностью хода с полезной нагрузкой до 12 км и скоростью до 20 км/ч.

    Изделие располагает радиокомандным модулем управления по защищенному радиоканалу связи с возможностью задействования ретранслятора в случае применения на сложном рельефе местности, изобилующем возвышенностями, складками и инфраструктурными объектами, включая промзоны промышленных предприятий.

    Помимо доставки грузов и осуществления эвакуационных операций, перспективная платформа также может быть оснащена дистанционно-управляемыми боевыми модулями на базе АГС-17/30, пулеметов ПКМ, НСВ и КПВТ, а также ПТРК «Корнет».

    Также изделие может быть оснащено мультиспектральными оптико-электронными модулями для осуществления ТВ/ИК-разведки, либо мачтовыми устройствами для размещения модулей радиотехнической разведки. @RussianArms

    https://t.me/ra...egokomanda/9934

    #1280887
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    10.04.2412:42:12

    Ниже про «профессиональный» ВПК страны:

    Оборонно-промышленный комплекс сегодня не просто работает, он развивается. Почти везде работают в три смены, строятся новые цеха, осваиваются новые технологии, даже та же бронетехника выпускается на заводах. Рассказывал, что в Забайкалье модернизируют Т-62, которые приходят туда грудой металлолома, идёт дополнительное бронирование, динамическая защита, тепловизор, современные средства связи, сейчас ставят индивидуальный РЭБ, ставят так называемый «мангал», идет обратная связь с фронтом, директор завода сразу реагирует, делает заявку в Министерство обороны, они вносят изменение в техзадание. Связь с фронтом стоит дорогого.

    Это происходит не только касаемо бронетехники, это везде. ОПК сегодня можно только поблагодарить. Конечно, есть и проблемы. Не хватает инженерно-технического состава и рабочих рук, учимся на ходу. В Кургане, к примеру, я был, заводы серьезно работают, зарплаты большие, так многие люди из других отраслей перешли из других отраслей на работу в оборонные предприятия.

    Президент говорит о кратном увеличении производительности труда. Это происходит за счет автоматизации, новых технологий, это происходит. На заводах рядами наши советское наследие демонтируется, на этом же месте ставят новые станки российского производства, там совершенно другие затраты, людей надо в разы меньше для работы, увеличивается скорость производства. Может так и неправильно говорить, но на сегодня технологической рывок дала нам именно война.

    https://t.me/ra...egokomanda/9956

    #1280935
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    10.04.2418:28:00

    Очень интересный материал видео про производство танка Т-90 Прорывь на легендарном УВЗ в Нижнем Тагиле.

    «Тыл» — серия 1

    Многосерийный проект «Тыл» — невероятная возможность заглянуть в закрытые цеха оборонных предприятий, увидеть, как производится и тут же отправляется в зону СВО лучшая военная техника, и познакомиться с теми, кто её создаёт — конструкторами, инженерами и простыми рабочими.

    В первой серии — Нижний Тагил и Уралвагонзавод, где делают лучший серийный танк российской армии — Т-90М «Прорыв». Мы покажем, как рождается эта легендарная машина: от литья корпуса до захватывающих дух испытаний на полигоне. Как дорабатывается танк с учетом реальностей фронта и обратной связи от боевых экипажей. И, конечно, расскажем о людях, которые и являются тем самым тылом сегодня.

    https://t.me/voenacher/64011

    #1280951
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    11.04.2412:10:59

    Есть пуск! Миллионы россиян в прямом эфире наблюдали первый старт нашей новой тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Все штатно.

    !!!

    https://rg.ru/2...vostochnyj.html

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~12:11 11.04.24
    #1280995
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