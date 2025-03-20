Хирург-волшебник Бабич возвращает бойцам оторванные ноги

© cdnstatic.rg.ru

Когда шли бои за Бахмут, которые вошли в историю как «Бахмутская мясорубка», раненых везли в штольни завода шампанских вин — самое безопасное место в пылающем городе. Подземный госпиталь на глубине 72 метров назывался «Рюмка», потому что штопали наших солдатиков по соседству с залежами знаменитого «Артемовского шампанского». Но мало кто знает, что именно в «Рюмке» в 2023 году впервые был опробован новейший метод спасения конечностей бойцов. Он еще войдет в историю, как и сами бахмутовские бои. В войне дронов самая страшная травма — минно-взрывная. Часто все заканчивается ампутацией. Доктор медицинских наук Александр Бабич разработал уникальный метод. Он придумал, как «пришивать» оторванные ноги и руки. И что самое главное — они приживаются. Он действительно волшебник, и это не сказка.

Придется рассказать о самом страшном. Что происходит с бойцом, когда он подрывается на вражеском дроне. Как обычно говорят, «оторвало ногу». Или руку. Или и то и другое. Человек еще жив. Ребята накладывают жгуты, чтобы предотвратить кровопотерю. Жгут есть в каждой аптечке. Но эвакуировать раненого невозможно, пока не кончился бой. А чаще — пока не наступила относительно безопасная темнота. А это время.

У раненых бойцов появился шанс сохранить руки-ноги. С 2023 года уже 10 пациентов доктора со спасенными конечностями бегают, прыгают, подтягиваются. Многие опять вернулись на СВО

Нынешняя война другая, санитарным вертолетам до раненых не добраться. Наверняка собьют. А на «буханке» или даже на мотоцикле бойца редко довозят до медсанбата живым. Растрясут и опоздают.

Мы сидим в просторном кабинете руководителя хирургической службы СПб НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России доктора медицинских наук Александра Бабича. И это не седой профессор с бородкой. Совсем молодой парень с добрыми глазами. Для солидности надел очки, когда я его фотографировал. Наливает зеленый чай. И рассказывает, как нужно спасать наших ребят.

— Наш метод называется «Изолированная перфузия и консервация конечностей». Объясню на пальцах. Когда накладывается жгут, скажем, на ноге — прекращается кровоток. В тканях накапливаются опасные продукты обмена веществ — кровь-то не циркулирует. Скажем, сосуды на ноге зашили часа через два. Это в мирных условиях. Жгут сняли — и «отравленная» кровь пошла в организм. Тут первым делом страдают почки. Терапия направлена на них. Потом отмирают мягкие ткани на ноге. Но все равно есть способы восстановить работу организма. А если это бой? А если лежишь под дронами и санитар до тебя не доползет? А потом, когда тебя доставят на первичный хирургический стол, уже поздно. Остается ампутация, чтобы выжить. Вот почему на войне так много инвалидов. А что предлагаем мы? Пусть даже солдат пролежал в окопе восемь часов, первым делом делаем ему перфузию — промываем специальным раствором все сосуды в ноге. Чтобы вывести гадость. Потом используем консервационную жидкость. Обкладываем льдом конечность и уже можем везти раненого в крупный госпиталь, где есть аппаратура для ангиографии, где хирурги спокойно, а не под обстрелами, сошьют ему сосуды и сухожилия. А кость срастется потом. Главное — живые сосуды. Мы делаем «консервы» на передовой, чтобы коллеги в тылу спасали конечности.

Я внимательно слушал и почти ничего не понимал. Понимал только одно: у раненых появился шанс сохранить руки-ноги. Уже 10 пациентов доктора со спасенными конечностями бегают, прыгают, подтягиваются, многие опять вернулись на СВО.

Александр Бабич окончил Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию. Работал в питерском аналоге Склифа — Институте Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Женат. Четверо детей. Как только началась СВО, связался с тогдашним депутатом Госдумы Дмитрием Хубезовым. Тот помог группе хирурга Бабича выехать на передовую уже в апреле. Возник вопрос о финансировании научных, да сразу и практических работ на передовой. У Александра есть свой небольшой бизнес. Он вывел деньги из оборота и купил карету скорой помощи «Пежо» с мигалками и раскраской. Фонд «Своих не бросаем» подключился и фонд «Новая формация». Без них бы ничего не получилось.

Но главное внутри бабичевской скорой — чемоданчики, где находятся оксигенатор, насосик и арматура, это такие пластиковые трубки для перекачки крови. А еще главнее — хирурги Леонид Хубезов. Андрей Демко, Алексей Осипов, Дмитрий Еланский, Владимир Гургенидзе, Дмитрий Ким и анестезиолог-реаниматолог Юлия Побединцева. Прочтите эти фамилии. Они ездили в отпуска за свой счет спасать людей. На «большой земле» их поддерживали командир военного госпиталя Хазби Макоев, главврач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман и главный хирург госпиталя Бурденко Игорь Онницев. А самые-самые главные — санитарки Ольга Левитина с позывным Звезда и Маргарита Федорова.

Вернемся в операционную. Армейская палатка с белоснежным пологом. Два хирургических стола. Бестеневые лампы. Тарахтит движок. Два тамбура. Работает РЭБ, хотя за дронами не углядишь. К тому же электромагнитное излучение здорово мешает работе хирургических приборов, потому «рэбовцев» гонят от хирургии подальше. Ночью начинается аврал. Раненых привозят «пачками». 20 как минимум. Потому что их там собирают с наступлением темноты. Идет сортировка. Самых тяжелых — на стол. А стола-то два. И вот тут от хирурга зависит, кому первому ложиться. Это самый трагичный момент, когда оба бойца истекают кровью, а стол свободный только один…

Я все это видел в первую чеченскую. И потом много раз. Тех, у кого кровь удалось остановить, кладут в сторонку. Ждут очереди иногда в беспамятстве, но чаще скрипят зубами от боли. Кричать при докторах не принято.

— Тут все решают три вещи: опыт, время, ресурсы, — объясняет Александр Бабич. — Опыта сосудистой хирургии у врачей на передовой мало. А если он есть, то нет времени копаться на многочасовой операции, когда другие бойцы ждут. Сложной аппаратуры там нет и быть не может. Мы своим методом даем 10-12 часов, чтобы бойца успели перевезти в Луганск или Донецк. Там условия есть. Откладываем смерть ноги, так сказать.

У нас всегда долго запрягают. Пока дождешься финансирования на свои инновационные работы, война уж кончится. Потому хирург Бабич купил на свои деньги оборудование и «расходку». Четыре свиньи для опытов дали в рязанском виварии. Приехал туда со своим «волшебным» чемоданчиком и провел научные исследования. Общество защиты животных, закройте глаза и уши. Ученый расчленил свиней пополам. По талии, если она у них есть. Подключил аппаратуру. Потом сшил их. Свиньи живы! На них уже другие эксперименты проводятся.

Метод прошел ученый совет в НИИ Джанелидзе. Бабич получил одобрение.

Министерство обороны поначалу смотрело на эксперименты молодого хирурга со скепсисом. А сейчас Главное военно-медицинское управление МО включило метод Бабича в методички. Спасибо начальнику Дмитрию Тришкину, который смотрит в будущее военной медицины.

Теперь про будущее. В Адлерском районе есть самый крупный в стране питомник обезьян. Шесть особей попало на хирургический стол к Бабичу и доктору медицинских наук Виктору Реве. Они проводили эксперименты по отключению головного мозга от основного кровоснабжения. Все закончилось успешно.

— А зачем все это? Голова профессора Доуэля?

— Помните трагическую смерть Жанны Фриске? У нее был рак головного мозга. Если вводить препараты химиотерапии в нужных количествах, то организм не выдержит. А если только в мозг, то вполне. Вы не представляете, сколько солдат гибнет от травматической остановки сердца.

— От контузии?

— От потери крови, обычными словами. Этот метод позволит буквально оживлять погибших. У нас уже есть один случай. Парню после дрона повредило печень. Оторвались артерии и вены. При подобной травме человек теряет полтора литра крови в минуту. Хорошо, что это случилось возле «Рюмки». Привезли на стол синим. Запустили аппаратуру. Жив, сражается…

Через несколько дней Александр Бабич опять поедет на передовую. Уже в качестве консультанта. Методика, хотя она и не афишируется, получила «зеленую дорогу» от министерства обороны. Уже закуплены комплекты «волшебных чемоданчиков».

— Александр Игоревич, а бронежилет вам купили?

Он смеется: — У меня скальпель и надежные ребята. Зачем эта сбруя?

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈