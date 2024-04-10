На ССЗ «Вымпел» выведен из эллинга морской транспорт вооружения «Владимир Пялов» проекта 20360М
На судостроительном заводе «Вымпел» (Ярославская область) состоялась выкатка из эллинга на открытый стапель морского транспорта вооружения «Владимир Пялов» проекта 20360М.
На стапеле заводчане проведут работы по монтажу верхнего яруса надстройки, после чего начнётся подготовка судна к спуску на воду.
Судно получило название в честь конструктора атомных подводных лодок, генерального конструктора КБ ОСК «Малахит» Владимира Николаевича Пялова (1934 — 2017).
Разработчик проекта — конструкторское бюро ОСК «Вымпел» из Нижнего Новгорода.
Морской транспорт вооружения предназначен для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подводные лодки и надводные корабли. Судно имеет полное водоизмещение более 3600 тонн при длине около 80 метров и обладает достаточной мореходностью и дальностью плавания.
На нем предусмотрено ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадка для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 тонн и носовая вертолетная посадочная площадка.
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10.04.2412:03:35