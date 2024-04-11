На Иркутском авиазаводе приступили к стыковке фюзеляжа десятого серийного МС-21

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В цехе 246 Иркутского авиазавода приступили к стыковке переднего полуфюзеляжа десятого серийного комплекта МС-21.

Приняв от цехов-поставщиков отсеки будущего гражданского ланера и проверив конструкции в процессе входного контроля, сотрудники цеха оперативно приступили к стыковке агрегатов на станции PF10.2. Сначала в подразделении произвели стыковку отсеков Ф1 и Ф2. Для этого их предварительно свели, установили фитинги. Завершающий этапом стала герметизация и монтаж боевого крепежа.

Также на прошлой неделе в цех прибыл отсек Ф3 — работа с агрегатом шла полным ходом, и уже в конце марта стыковка переднего полуфюзеляжа завершилась. Скоро на конструкцию установят защитные кожухи и оборудование.

Сотрудники 246 цеха предприятия готовятся к увеличению объемов производства, а потому еще в прошлом году отработали параллельную сборку — специалисты трудились на двух стыках одновременно. Полученный опыт успешно применяется уже сейчас, а в перспективе, когда конструкции станут поступать в подразделение более ритмично, он станет просто незаменимым.

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