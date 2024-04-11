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Авиация

На Иркутском авиазаводе приступили к стыковке фюзеляжа десятого серийного МС-21

MC-21MC-21 © aex.ru

В цехе 246 Иркутского авиазавода приступили к стыковке переднего полуфюзеляжа десятого серийного комплекта МС-21.

Приняв от цехов-поставщиков отсеки будущего гражданского ланера и проверив конструкции в процессе входного контроля, сотрудники цеха оперативно приступили к стыковке агрегатов на станции PF10.2. Сначала в подразделении произвели стыковку отсеков Ф1 и Ф2. Для этого их предварительно свели, установили фитинги. Завершающий этапом стала герметизация и монтаж боевого крепежа.

Также на прошлой неделе в цех прибыл отсек Ф3 — работа с агрегатом шла полным ходом, и уже в конце марта стыковка переднего полуфюзеляжа завершилась. Скоро на конструкцию установят защитные кожухи и оборудование.

Сотрудники 246 цеха предприятия готовятся к увеличению объемов производства, а потому еще в прошлом году отработали параллельную сборку — специалисты трудились на двух стыках одновременно. Полученный опыт успешно применяется уже сейчас, а в перспективе, когда конструкции станут поступать в подразделение более ритмично, он станет просто незаменимым.

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Источник: https://www.aex.ru/news/2024/4/10/269937/

МС-21, Иркутский авиазавод
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    11.04.2415:48:14

    Инженер Boeing рассказал о серьезных дефектах в фюзеляжах у 787 Dreamliner

    Инженер американской корпорации Boeing Сэм Салехпур заявил о наличии серьезных дефектов в фюзеляжах дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные газеты The New York Times

    Салехпур рассказал в интервью изданию, что проблемы возникли из-за изменений в процессе установки и скрепления крупных секций фюзеляжа на сборочной линии. По его словам, фюзеляж Boeing 787 Dreamliner поставляется для сборки в виде нескольких частей от разных производителей, и эти части в местах соединения имеют неодинаковую форму.

    В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) подтвердили, что ведомство изучает утверждения Салехпура, проработавшего в Boeing более 10 лет. Издание не уточняет, является ли он в настоящее время сотрудником корпорации.

    В конце марта пресс-служба Boeing сообщила, что генеральный директор корпорации Дэвид Кэлхун покинет свой пост в конце 2024 года на фоне технических проблем и инцидентов с авиалайнерами компании. Кэлхун в письме сотрудникам Boeing заявил, что январский инцидент с самолетом Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines, который из-за разгерметизации совершил аварийную посадку вскоре после вылета и потерял часть фюзеляжа, «стал переломным моментом» для корпорации. После этого происшествия FAA распорядилось временно приостановить эксплуатацию лайнеров такого типа и провести проверки. Они продолжались шесть недель и затронули как Boeing, так и компанию Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж для самолета. В марте The New York Times сообщила, что Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок FAA.

    https://www.aex...24/4/10/269935/

    #1281010
    • Нет аватара Scooter
      11.04.2423:01:32

      Roman Wyrzykowski,

      Если мы будем радоваться неудачам других, то чем мы лучше? Предлагаю сосредоточиться на своей работе.

      Боинг — большие молодцы. И как говорят в Грузии — пожелаем сопернику победы в честной борьбе.

      #1281045
      • Clausson Clausson
        12.04.2400:20:01

        Если мы будем радоваться неудачам других, то чем мы лучше? Предлагаю сосредоточиться на своей работе.

        А это и есть наша работа. Умный учится на чужих ошибках. К ситуации в Боинге и во многих других секторах американской промышленности (в судостроении, например, еще более остро) привели системные ошибки управления которые долгое время никто даже не собирался исправлять.

        Первая системная из них это система капиталистического менеджмента ориентированная на рост капитализации. Которая в итоге оказалась ничем не лучше советского дуболомства когда идеология стала выше здравого смысла. Отсюда мораль — никогда не забывай о здравом смысле, хоть это порой и совсем не просто сделать.

        Вторая системная — упадок американской системы образования, причем сразу всех ступеней. И тут есть проблема даже выше — труд инженера перестал быть привлекательным. Гораздо сытнее и приятней стало находить себя в более креативных областях… Ничего не напоминает?

        Третья системная и возможно основа всех ошибок — вера во всемогущество доллара. То на чем написано: «In God We Trust» и стало предметом упования целой нации. Ничего не надо, всё купим! Купим готовых специалистов, купим технологии, купим ресурсы и целые страны с народами…

        Есть и четвертая и пятая… а нам следует зрить в корень проблем. Не допускать то, что еще по примеру «партнеров» не успели натворить и исправлять всё, что уже понаделали.

        Поэтому держим голову высоко, смотрим по сторонам кто-что понаделал неправильного, анализируем, делаем правильно.

        Только так и победим.

        #1281046
      • Нет аватара qwerty_asd
        12.04.2409:35:57

        Есть конкурент-монополист, который всеми силами не пускает наши продукты на мировой рынок. У него неудачи. Почему мы не должны этому радоваться?

        #1281055
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    11.04.2419:14:44

    Кабмин: 35 млрд рублей инвестируют в новое предприятие по производству авиадвигателей

    В этом году в Москве на территории производственного комплекса «Салют» начали строительство нового производственного комплекса, он станет одним из крупнейших центров двигателестроения страны. Вице-премьер, глава минпромторга Денис Мантуров посетил сегодня производственный комплекс «Салют» и обсудил с коллегами перспективы российского авиационного двигателестроения, сообщает пресс-служба кабмина.

    «Сегодня двигателестроение — системообразующая отрасль для нашей страны. За последние годы ОДК показывает стремительный рост производства продукции, поставляемой по гособоронзаказу и гражданской продукции, необходимой для решения важнейших социально-экономических задач. Продукция ОДК пользуется спросом и имеет важное значение для обеспечения военной, транспортной, энергетической безопасности страны», — сказал Мантуров.

    Также он отметил, что нужно развивать целые подотрасли компонентов, например, электроники, подшипников, наращивать мощности как производственные, так и испытательные, привлекать сотрудников разных специальностей.

    «Ведется напряженная работа, которая уже начинает давать свои плоды. Эти задачи также находятся в центре внимания правительства Российской Федерации и Минпромторга России», — добавил вице-премьер.

    По словам генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, появление в Москве производственного комплекс позволит нарастить объемы производства деталей авиадвигателей, будет способствовать увеличению авиапарка России. Инвестиции в создание промышленного комплекса составит 35 млрд рублей.

    #1281028
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