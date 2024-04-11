Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу апреля составил 91,31%

Первые три производственные линии завода работают и обеспечивают выпуск товарной продукции. Установки очистки, сжижения и затаривания гелия № 1 и № 2 также работают в нормальном технологическом режиме.

Регулярно отгружается сжиженный гелий высокой степени очистки (99,9999%).

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