Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу апреля составил 91,31%
Первые три производственные линии завода работают и обеспечивают выпуск товарной продукции. Установки очистки, сжижения и затаривания гелия № 1 и № 2 также работают в нормальном технологическом режиме.
Регулярно отгружается сжиженный гелий высокой степени очистки (99,9999%).
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