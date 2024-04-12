Новая точка на БАМе

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Построили разъезд 2990 км на перегоне Скалистый — Червинка в Амурской области.

Работали в условиях сложного рельефа и вечной мерзлоты. Прежде чем уложить 3 км пути и смонтировать 8 стрелочных переводов, железнодорожники переработали 60 тыс. м³ грунта. А чтобы избежать просадки полотна, укрыли его скальной охлаждающей наброской. Она предотвратит таяние вечной мерзлоты в жаркое время года.

Кроме того, на перегоне построили два новых моста. Сооружения возвели по специальным технологиям, которые обеспечат дополнительную устойчивость. Они рассчитаны на пропуск тяжеловесных поездов.

Разъезд 2990 км стал шестым объектом на линии Улак — Февральск, по которому открыто движение в рамках II этапа модернизации Восточного полигона. До конца года планируем обновить ещё 13 перегонов на этой линии. Это позволит увеличить её провозную способность с 36,4 до 50,1 млн тонн.

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