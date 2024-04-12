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Космонавтика

Как Москва развивает ракетно-космическую отрасль

В отрасли ракетно-космической промышленности работают более 40 московских предприятий, научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов.

Например, столичный кабельный завод выпускает один из самых тонких и легких в мире кабелей для бортовых компьютерных сетей технологии SpaceWire.

11 апреля состоялся запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Третья ступень, сборочные единицы, головной обтекатель и детали ракеты были разработаны и сконструированы в московском центре ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. А систему управления создали в столичном НПЦАП им. академика Н.А. Пилюгина.

 © www.mos.ru

Фабрика вентиляции обеспечивает комфортный микроклимат в помещениях на космодромах Восточный, Плесецк и в научно-производственных центрах страны. Другая компания, выпускающая системы безопасности, поставляет IP-видеосерверы для предприятий отрасли. А в Московском инженерном центре тестируют электронную компонентную базу для наземных тренажеров, на которых готовят к полету космонавтов.

Конечно, это не полный список. Значительный вклад вносят и другие научно-производственные центры. Всего в ракетно-космической промышленности в Москве трудятся свыше 30 тысяч человек, которые не только разрабатывают инновационные устройства, но и укрепляют суверенитет страны в космосе.

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Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/14299/11028050/

космос, инновации, производство, Москва,
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    12.04.2414:09:00

    Но самое производство ракет в основном уже не в Москве ??

    Нпр. Ангара это в основном Омск.

    Смотрел когда-то видео на эту тему — там получалась достаточно сложная схема — по всей стране — Москва, Омск, Восточный.

    #1281078
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    13.04.2412:43:20

    И есть еще частные компании, которые не всем нравятся, но тоже работают на благо страны.

    В прошлом году в рамках одного из запусков частная фирма запустила 3 экспериментальных спутника связи на высоту

    600 км. Пока только устаовили экспериментальную связь. В планах у них 1000 таких спутников. Немало найдетесь сейчас скептиков, но это их риск. Пусть работают — посмотрим что получится у них.

    #1281144
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