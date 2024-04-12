Как Москва развивает ракетно-космическую отрасль

В отрасли ракетно-космической промышленности работают более 40 московских предприятий, научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов.

Например, столичный кабельный завод выпускает один из самых тонких и легких в мире кабелей для бортовых компьютерных сетей технологии SpaceWire.

11 апреля состоялся запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Третья ступень, сборочные единицы, головной обтекатель и детали ракеты были разработаны и сконструированы в московском центре ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. А систему управления создали в столичном НПЦАП им. академика Н.А. Пилюгина.

© www.mos.ru

Фабрика вентиляции обеспечивает комфортный микроклимат в помещениях на космодромах Восточный, Плесецк и в научно-производственных центрах страны. Другая компания, выпускающая системы безопасности, поставляет IP-видеосерверы для предприятий отрасли. А в Московском инженерном центре тестируют электронную компонентную базу для наземных тренажеров, на которых готовят к полету космонавтов.

Конечно, это не полный список. Значительный вклад вносят и другие научно-производственные центры. Всего в ракетно-космической промышленности в Москве трудятся свыше 30 тысяч человек, которые не только разрабатывают инновационные устройства, но и укрепляют суверенитет страны в космосе.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.