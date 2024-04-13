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Космонавтика

Что известно о спутнике, запущенном на орбиту ракетой «Ангара-А5»

ГагаринецГагаринец © cdnstatic.rg.ru

Pазгонный блок «Орион», запущенный первой ракетой-носителем «Ангара-А5» с космодрома Восточный, доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат «Гагаринец».

Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы.

У этого спутника своя история. В начале прошлого года этот микроспутник принесли в редакцию «РГ». Самый настоящий, только небольшой. Специалисты знают: несмотря на малые габариты, современные космические аппараты такого класса отличаются большой функциональностью: на них можно устанавливать практически все присущие «тяжеловесам» бортовые системы. Потому и область применения самая широкая — от образовательных программ до космических наблюдений.

Компания-резидент «Сколково» разработала совершенно уникальную технологию — визуальной передачи информации из космоса с помощью лазеров на космическом аппарате.

— Технологическое решение состоит из спутника с электроракетным двигателем, системы лазерного проецирования из космоса, системы ориентации и стабилизации космического аппарата, а также собственных алгоритмов управления, — рассказал тогда руководитель коллектива Антон Оссовский.

Цель проекта — создание спутниковой системы проецирования изображений на ночном небе. Если совсем просто, то спутники, выведенные на орбиту высотой около 600 км, будут не только светить, но и передавать бинарный код с помощью мерцающих лазеров. Не будем сейчас вдаваться в подробности. Но факт остается фактом: этот микроспутник, который назвали в честь 90-летия первого космонавта планеты «Гагаринец», полетел на «Ангаре А-5»!

— Два тестовых спутника не будут формировать никакого изображения, а просто будут светиться как две самые яркие звезды на ночном небе, — говорят ученые. — Это шлифовка технологии. Насколько ярким должно быть созвездие, правильное расположение спутников, точность ориентации. Следующий этап — запуск всей спутниковой системы.

Через три года, отработав свое, аппараты сгорят в слоях земной атмосферы. Никакого космического мусора.

Технически это очень сложный проект. Такого еще никто не делал.

— Технически сложный, но решаемый, — убеждены изобретатели. А главное — новая технология расширяет границы возможного.

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Источник: https://rg.ru/2024/04/11/iz-rossijskoj-gazety-v-kosmos.html

спутник, Ангара-А5, Гагаринец
  • Badassgoliath Badassgoliath
    13.04.2414:20:13

    Цель проекта — создание спутниковой системы проецирования изображений на ночном небе. Если совсем просто, то спутники, выведенные на орбиту высотой около 600 км, будут не только светить, но и передавать бинарный код с помощью мерцающих лазеров

    Пока непонятно. Проецирование — это значит должен быть экран, на который направлена картинка. Или же имеется ввиду то, что сами спутники будут элементами изображения, типа один спутник — одна светящаяся точка? В этом случае спутников надо уйму, чтобы с 600 км какую-то картинку разглядеть. Возможно, что каждый спутник сможет подвижной оптической системой изображать не точку, а линию для зрения наблюдателя с Земли. По типу того, как это делается на концертах. Там правда нужна дымка. Тогда простую картинку огромных размеров построить уже легче.

    #1281149
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      13.04.2414:45:35

      Описание очень сумбурное, по-всей видимости даже специально — но пусть дерзают.

      И пусть другие теряются в догадках что придумали эти загдочные русские — как в случае с Капустин яром     — там конечно случай несравненно более серьезный — но все равно    

      А вдруг какое-то новое «бип-бип-бип» разразится над головами как в 1957. Пока шутка    

      #1281152
  • Нет аватара Ветер
    13.04.2423:49:13

    в самых смелых мечтах можно рассмотреть такой вариант — формирование, ну например на озоновом слое, или в ионосфере гигантского экрана, на котором можно будет транслировать РТ например в небе Америки, а вместо звука — текстовая дорожка… это же просто фантастика для пропаганды, да и просто для донесения некоторых неудобных фактов до народонаселения вражеских стран… Геббельс бы перевернулся в гробу… это даже покруче интернета, ведь для получения информации не нужны ни компы, ни смартфоны…

    #1281181
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