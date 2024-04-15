Порт Эльга принял первое судно

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К грузовому причалу № 1 морского терминала «Порт Эльга», возводимого в Хабаровском крае, пришвартовалось первое судно — теплоход «Геннадий Цыганков».

«Исторический момент: первый сухогруз поставлен к причалу N1 морского порта Эльга, строящегося ударными темпами в Хабаровском крае! Процесс швартовки среди льдов в апреле особенно впечатляет», — написал губернатор региона в своём Telegram-канале Пулемет Дегтярева Z.

На строительстве угольного морского терминала «Порт Эльга» задействовано более 700 человек и около 100 единиц специализированной техники. Проектная мощность угольного морского терминала «Порт Эльга», который строится в районе мыса Манорский в Хабаровском крае, составит 50 млн тонн в год. После завершения строительства «Порт Эльга» сможет принимать суда дедвейтом до 100 тыс. тонн класса Panamax.

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