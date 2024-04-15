«Росэлектроника» разработала антенну, которая упрощает работу наземных систем

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал сверхширокополосную дискоконусную антенну, которая может использоваться на полигонах, в наземных комплексах связи, а также мобильных радиоизмерительных лабораториях. Одна такая антенна может заменить несколько антенн разных диапазонов, что позволяет значительно упростить всю наземную антенную систему и повысить надежность ее работы. Новая антенна может работать даже при ураганном ветре до 50 м/сек.

Расширенный рабочий диапазон частот достигается за счет оригинальной геометрии новой антенны, разработанной инженерами входящего в «Росэлектронику» НПП «Полет». Отсутствие цепей согласования упрощает электрическую схему и повышает надежность и долговечность антенны, а также позволяет использовать ее в диапазонах МВ и ДМВ путем масштабирования.

На телескопической мачте антенна устанавливается в сложенном виде. При подъеме она автоматически раскрывается на заданной высоте и складывается при спуске на землю. Это обеспечивает удобство и быстроту в обслуживании. Гибкие возможности монтажа антенны позволяют ее использовать с большинством существующих мачт.

«Благодаря сверхширокополосности, одна антенна „Полета“ может заменить несколько антенн разных диапазонов. Для наземных мачтовых антенн это означает, что вместо двух-трех мачт останется всего одна мачта. При этом уменьшится количество кабелей, идущих от радиостанции к антеннам, а также станет ненужным частотно-разделительное устройство, связывающее радиостанцию с двумя антеннами разных диапазонов. Таким образом, применение нашей антенны позволит значительно упростить всю наземную антенную систему и повысить ее надежность», — отметил генеральный директор НПП «Полет» Алексей Комяков.

Разработка НПП «Полет» была высоко оценена экспертным жюри конкурса Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2023» и удостоена серебряной медали.

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