Батальонный комплект новых БМП-3 поступил на вооружение ЦВО

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Батальонный комплект новых боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных противокумулятивными решетками и бронеэкранами, поступил на вооружение Центрального военного округа (ЦВО).

Поставка техники позволила полностью перевооружить подразделение одного из мотострелковых соединений ЦВО, дислоцированных в Поволжье.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения живой силы противника, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники и малоскоростных воздушных целей. Боевая машина оснащена 100-мм орудием для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм пушкой и 7, 62-мм пулеметом ПКТ.

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