ТМХ передал компании «РС-Транс» снегоуборочную машину СМ-5

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Завод «Трансмаш» (г. Энгельс Саратовской области, входит в состав группы ТМХ) изготовил и передал транспортно-экспедиторской компании ООО «РС-Транс» (г. Санкт-Петербург) снегоуборочную машину СМ-5.

Контракт на поставку снегоуборочной одновагонной самоходной машины СМ-5 был заключен в марте 2023 года. В марте 2024 года она успешно прошла приемо-сдаточные испытания и передана покупателю.Снегоуборочная одновагонная самоходная машина СМ-5 предназначена для очистки от снега и мусора внутризаводских путей предприятий, включая стрелочные переводы и горловины железнодорожного пути.

Производительность машины — 800 тонн в час в режиме погрузки и 1000 — в режиме выгрузки. Она осуществляет погрузку снега в собственный кузов с последующей механизированной выгрузкой в отведенном для этого месте. Максимальная вместимость кузова, 100 м³. Выгрузка снега может производиться в рабочем состоянии машины через 2-3 пути как в левую, так и в правую сторону. Рабочие органы приводятся в действие при помощи электрооборудования, пневмо- и гидрооборудования.

Электродвигатели тяговых тележек и рабочих органов питаются электроэнергией от стационарной дизель-генераторной установки, находящейся в машинном помещении.Снегоуборочная машина работает без помощи локомотива. Благодаря компактным размерам, СМ-5 может легко маневрировать при работе. По сравнению с более крупными и производительными снегоуборочными поездами, такая машина обеспечивает экономию горюче-смазочных материалов и требует меньше времени на подготовку к работе.

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