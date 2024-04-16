Новый приёмоотправочный парк открыли на станции Хабаровск-2 на Транссибе
Через этот транспортный узел каждый день в направлении тихоокеанских портов и обратно едут сотни поездов.
Для создания парка железнодорожники:
➡️ уложили 7 км путей и 13 стрелочных переводов
➡️ построили 4 приёмоотправочных пути
➡️ отсыпали почти 100 тыс. м³ земляного полотна
➡️ смонтировали 11 км контактной сети
Новая инфраструктура позволит увеличить скорость обработки составов и нарастить грузопоток в сообщении с тихоокеанскими портами.
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Источник: https://t.me/telerzd/4685