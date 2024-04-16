Новый приёмоотправочный парк открыли на станции Хабаровск-2 на Транссибе

© t.me

Через этот транспортный узел каждый день в направлении тихоокеанских портов и обратно едут сотни поездов.

Для создания парка железнодорожники:

➡️ уложили 7 км путей и 13 стрелочных переводов

➡️ построили 4 приёмоотправочных пути

➡️ отсыпали почти 100 тыс. м³ земляного полотна

➡️ смонтировали 11 км контактной сети

Новая инфраструктура позволит увеличить скорость обработки составов и нарастить грузопоток в сообщении с тихоокеанскими портами.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.