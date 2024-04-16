Первый Тонар Т-35 отгружен для работы в Калининградскую область.

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Первый Тонар Т-35 из партии шарнирно-сочлененных самосвалов отгружен для работы в Калининградскую область. Техника будет использоваться для вскрышных работ на крупнейшем месторождении янтаря.

Высокий уровень проходимости и маневренности самосвала Тонар Т-35 обеспечивают: полный привод, большие колеса с широкопрофильными шинами, внушительный дорожный просвет, механизмы блокировки межосевых и межколесных дифференциалов, и конечно же, «ломающаяся» рама. Грузоподъемность техники составляет 35 000 кг.

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