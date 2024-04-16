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Транспорт, спецтехника и логистика

Первый Тонар Т-35 отгружен для работы в Калининградскую область.

 © tonar.info

Первый Тонар Т-35 из партии шарнирно-сочлененных самосвалов отгружен для работы в Калининградскую область. Техника будет использоваться для вскрышных работ на крупнейшем месторождении янтаря.

Высокий уровень проходимости и маневренности самосвала Тонар Т-35 обеспечивают: полный привод, большие колеса с широкопрофильными шинами, внушительный дорожный просвет, механизмы блокировки межосевых и межколесных дифференциалов, и конечно же, «ломающаяся» рама. Грузоподъемность техники составляет 35 000 кг.

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Источник: https://tonar.info/company/news/puteshestvie-v-yantarnyy-kray-/

Московская область, деревня Губино, Тонар
  • Badassgoliath Badassgoliath
    16.04.2413:41:39

    Нужная техника. До этого часто встречал в видео о разных стройках похожие машины Volvo.

    Интересно, насколько эта машина локализована?

    #1281344
  • Нет аватара Argonaft
    16.04.2415:36:14

    У Камаза, тоже похожая машина есть

    #1281360
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