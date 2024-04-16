Запущено первое в России серийное производство принтеров на базе отечественных системных плат

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Компания заявляет, что это первый в России случай серийного производства отечественных принтеров и многофункциональных устройств на основе российских печатных плат.

Ранее компания получила заключение о соответствии выпускаемых печатных плат требованиям постановления Правительства России № 719 («О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»), таким образом, платы были внесены в реестр Минпромторга. Также они разработали и внесли в реестр Минпромторга USB-считыватели карт для МФУ.

© www.cnews.ru

МФУ, серийное производство которого началось, печатает 40 листов формата А4 в минуту в разрешение 1200×1200 пикселей, обладает интерфейсами Ethernet, USB и Wi-Fi, а также совместим с российскими операционными системами «Альт» и «Ред ОС».

«Катюша» организовала два производства под Москвой и Санкт-Петербургом. Системные платы производятся в Ленинградской области, а принтеры и офисные МФУ и под Санкт-Петербургом и в Зеленограде. Объемы производства компания не раскрывает.

Представитель компании сообщил, что по итогам 2023 г. «Катюша» стала одним из лидеров по объему продаж на корпоративном рынке, поставив заказчикам 42,5 тыс. устройств формата А4 и 10,2 тыс. устройств формата А3.

Офисная техника «Катюши» была внедрена для нужд единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС). Представитель компании рассказал, что было внедрено более 17 тыс. устройств печати для павильонов «Здоровая Москва», пунктов мобилизации и медицинских кабинетов школ.

Основным видом деятельности предприятия «Катюша Принт» (работает под брендом «Катюша») является разработка компьютерного программного обеспечения.

100% компании принадлежит АО «ИТ Экосистема Катюша». Генеральным директором назначен Владислав Сивер. Уставный капитал АО «ИТЭК» — 1 млн руб.

По данным базы «Спарк», совокупная выручка компаний, входящих в АО «ИТЭК» — 6,18 млрд руб., а совокупная чистая прибыль равна 953,7 млн руб. Общий штат сотрудников, участвующих в проекте «Катюша» составляет более 250 человек.

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