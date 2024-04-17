В Санкт-Петербурге открылся завод по производству фитингов для труб

© static.78.ru

В Санкт-Петербурге на территории промзоны «Арсенал» открылся новый завод «Объединенной производственной компании — Восход» («ОПК-Восход»), который займётся серийным выпуском полимерных фитингов с закладными нагревателями.

Общая стоимость производства составила 150 млн руб.

Газовые фитинги используются как соединительные детали для труб. В год предприятие будет выпускать около 650 тыс. электросварных и литых фитингов из полимерных материалов диаметром от 32 до 160 мм, то есть около 209 тыс. тонн продукции ежегодно. «Запуск нового производства позволит обеспечить импортозамещающей продукцией такие крупные предприятия, как «Газпром межрегионгаз», «Мосгаз», «Мособлгаз», — отметил генеральный директор ООО «Объединённая производственная компания — Восход» Глеб Холопов.

В роли главного заказчика выступает «Газпром межрегионгаз», которому необходимо около 2 млн фитингов в год. Новый завод будет частично замещать импорт, удовлетворяя 32% спроса холдинга. По словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, новый завод будет работать без выходных, в три смены. На предприятии создано 37 новых рабочих мест.

Фитинги — это соединительные детали для газопроводов. Делают их по самой современной технологии, доступной немногим компаниям в мире. Почти всю работу выполняют роботы. Здесь же оборудовали лабораторию, где проверяют не только поступающие на предприятие материалы, но и качество новых петербургских фитингов.

«Данный эксперимент проводится на разрывной машине. Мы методом сжатия проверяем качество сварки образца. На наличие хрупкого разрушения. Если его нет, как мы видим, значит образец сварен в правильном режиме и готов к использованию», — отметила руководитель производственной лаборатории по контролю за качеством входящего сырья и готовой продукции Ирина Борзикова.

Внутри пластиковой соединительной детали — спиралью намотана медная проволока. Специалисты вставляют в фитинг газовые трубы с двух сторон, а затем нагревают проволоку, которая плавит пластик в местах стыков. Нехитрая технология и особое оборудование позволяют выполнять эту работу практически в любых условиях.

«Эти фитинги электросварные раньше мы все покупали за границей. Буквально несколько лет назад. Сегодня уже четыре предприятия в стране, которые производят электросварные фитинги. Их действительно нужно очень много. По оценкам в 2024 году — более миллиона штук приобретут наши подрядчики для строительства газовых сетей, для доведения газа до границ замельных участков заявителей», — рассказал генеральный директор компании «Газпром Межрегионнгаз» Сергей Густов.

© cdn.tvspb.ru

© mrg.gazprom.ru

https://tvspb.r...zhv2kb818238550

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.