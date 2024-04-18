Роботизированная ферма на 130 голов открылась в Нижегородской области

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Роботизированная ферма на 130 голов открылась в фермерском хозяйстве Екатерины Бахтиной в Шарангском муниципальном округе Нижегородской области. Проект был реализован при государственной поддержке."АПК — одно из перспективных направлений для инвестиций в Нижегородской области. В последние годы в регионе появляется все больше высокотехнологичных сельскохозяйственных производств. К примеру, роботизированные фермы уже работают в Ковернинском, Борском, Арзамасском, Уренском округах, а теперь — и в Шаранге. Сельхозпроизводители высоко оценивают эффективность роботизации", — отметили в правительстве Нижегородской области .

Объем инвестиций в проект составил 70 млн рублей, из которых 9,1 млн рублей субсидий сельхозпроизводитель получил в качестве компенсации части затрат, связанных со строительством объекта.

В рамках госпрограммы фермеру также возместят до 50% расходов, понесенных при покупке двух роботов-дояров.

«Мы изучили опыт работы с роботизированными технологиями у наших коллег и решили внедрить их в свое производство. Для нас это новый шаг в развитии, который позволяет получить больше продукции высокого качества», — отметил управляющий фермерским хозяйством Александр Бахтин.В 2020 году это же фермерское хозяйство получило грант «Начинающий фермер» в размере 4,8 млн рублей. Средства были направлены на покупку 40 голов крупного рогатого скота.

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