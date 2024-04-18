За 5 лет средний надой молока на одну корову в российских хозяйствах вырос на 38%

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По информации МСХ России, производство сырого молока в РФ по итогам 2023 года составило 33,5 млн т, что на 0,5 млн т больше, чем годом ранее. Также увеличился выпуск молочной продукции: сливок (+21%), сыров (+16%), мороженого (+12%) и сухих молочных продуктов (+8%). Самообеспеченность молокопродуктами составила 85%, а с учетом ввоза из Белоруссии — приближается к 100%.

Согласно данным «Союзмолока», за последние пять лет молочная продуктивность коров в России увеличилась на 38% — в среднем до 7,8 т в 2023 году. Наибольшие надои получили фермы с поголовьем крупного рогатого скота выше 6,8 тыс. голов.

От одной коровы за сутки в среднем получили 21 кг молока — на 1 кг больше, чем годом ранее.

По данным ФГБУ «Агроэкспорт», в 2023 году Россия увеличила экспорт молочной продукции на 24% по сравнению с уровнем 2022 года — до 207 тыс. т на сумму 376 млн долл. Вывоз сухого молока увеличился в шесть раз (до 20 тыс. т, в том числе 17 тыс. т обезжиренного и 2,5 тыс. т цельного сухого молока), молочной сыворотки — в два раза (до 24 тыс. т), питьевого молока и сливок — на 36% (до 35 тыс. т), кисломолочной продукции — на 6% (до 72 тыс. т). Основными импортерами российской молочной продукции стали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.

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