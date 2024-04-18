Российские технологии больше не боятся шпионажа западных партнеров

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В России успешно проходит процесс импортозамещения в сфере онлайн-сервисов для совместной работы. Несколько компаний, которые являются владельцами интеллектуальной собственности: разработчики процессоров, беспилотных технологий и систем кибербезопасности — успешно внедрили в свои рабочие процессы сервис Эсборд , который был разработан выпускниками научных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова.

Уникальная функция сервиса — возможность настройки на собственных серверах компании, что значительно повышает информационную безопасность в компании и защищает от возможных утечек информации за рубеж.

Ознакомиться с сервисом можно по ссылке .

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