В отдаленном Монгун-Тайгинском районе Тувы открыли новый мост через горную реку

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Как сообщает пресс-служба Верховного Хурала, в Монгун-Тайгинском районе открыли новый мост через реку Барлык на автомобильной дороге «Хандагайты-Мугур-Аксы». Строился мост с применением новейших технологий подрядной организацией ООО «Восток». Данный мост еще в 2020 году пришел в аварийное состояние из-за паводка. Тогда дорожники возвели временное сооружение, которое прослужило 4 года.

Старый мост, построенный в 90-х годах, был сборным и металлическим, а новый мост имеет железобетонные опоры и сталежелезобетонный пролет. Он двухполосный, длиной чуть более 52 метров и шириной 8 метров. Также предусмотрены тротуары по 0,75 метра с каждой стороны.

Учитывая бурное течение реки, подходы к мосту были укреплены щебенистым грунтом, поэтому его общая длина составляет более 430 метров.

Почетной грамотой Верховного Хурала награждены рабочие подрядной организации — это мастер строительных и монтажных работ Владимир Козюков, монтажник Алексей Шипулин, механик Анатолий Паникаев и водитель Сергей Дугур.

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