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Он стал седьмым объектом на линии Улак — Февральск, по которому открыто движение в рамках II этапа модернизации Восточного полигона.

Работали в условиях сложного рельефа и вечной мерзлоты. Отсыпали 55 тыс. м³ грунта, уложили 2,9 км пути и 8 стрелочных переводов, построили 2 моста.

Чтобы избежать просадки полотна в тёплое время года, укрыли его скальной охлаждающей наброской. До конца года планируем обновить ещё 12 перегонов на линии Улак — Февральск. Это позволит увеличить её провозную способность с 36,4 до 50,1 млн тонн.

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