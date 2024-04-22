Между БАМом и Транссибом

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Открыли движение поездов по новой двухпутной вставке на перегоне Пурикан — Муртыгит в Амурской области.

Обновлённый участок находится на линии Тында — Бамовская, которая соединяет Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали.

Небольшие реки Сох и Малый Ольдой, которые протекают вдоль железной дороги, после обильных дождей превращаются в мощные, разрушительные потоки. Чтобы проложить 7,7 км пути, строители возвели 6 мостов и реконструировали 2 водопропускные трубы.

Также было отсыпано 210 тыс. м³ земляного полотна и смонтировано более 50 км различных кабельных коммуникаций.

До конца года на линии Тында — Бамовская модернизируем ещё 10 перегонов. Это позволит к началу 2025 года увеличить провозную способность всей соединительной ветви с 42,2 до 54,9 млн тонн.

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