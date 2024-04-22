«Альфа-Металл» запустила в Ростовской области Белокалитвинский литейно-прокатный завод.

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Мощность первой очереди нового предприятия по выпуску литой алюминиевой ленты составляет 14 тысяч тонн в год.

Инвестиции в проект составили около 1 млрд рублей. Из них 320 млн рублей в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития » предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

«На сегодняшний день в отечественном производстве алюминиевой ленты преобладает способ горячей прокатки. Однако мы решили пойти другим путем и работать с передовой технологией непрерывного литья, которая обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционным и привычным для России методом. Отсутствие нескольких переделов, а значит и более низкие энерго- и трудозатраты, позволяют нам получить заготовку с более низкой себестоимостью и ничем не уступающую по качеству своим аналогам», — рассказал генеральный директор компании «Альфа-Металл» Дмитрий Трищенко.

Выпускаемая на заводе литая алюминиевая лента из сплавов серий 1ХХХ, 3ХХХ и 8ХХХ — это полуфабрикат, используемый после дальнейшей переработки на российских металлургических предприятиях при производстве строительных материалов и электротехнической продукции, посуды и потребительских товаров длительного пользования.

Локализация продукции составляет 100%, при производстве используется только отечественное сырье.

Благодаря реализации проекта создано 34 новых рабочих места в городе Белая Калитва Ростовской области.

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