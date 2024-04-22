ТМХ поставил резервную ДГУ для Курской АЭС-2

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АО «Коломенский завод» (входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения») отгрузил дизель-генератор 20ЭДГ500 из состава дизель-генераторной установки ДГУ6300 мощностью 6300 кВт (6,3 МВт) для резервного энергоснабжения одного из энергоблоков Курской АЭС — 2.

20ЭДГ500 — самый мощный на сегодняшний день дизельный двигатель, выпущенный на предприятии за всю его историю. Его разработчиком является Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ. Технико-экономические характеристики, заложенные в конструкцию 20ЭДГ500, полностью соответствуют требованиям заказчика -Госкорпорации «Росатом». Двигатель Коломенского завода сопоставим с передовыми за рубежными аналогами по расходу топлива и масла, ресурсу, приемистости.

Испытания дизель-генератора для нужд Курской АЭС-2 проводились с участием представителей заказчика (АО АСЭ), эксплуатирующей и специализированной организаций (АО ВО «Безопасность», АО ВПО «ЗАЭС»), уполномоченных осуществлять контроль качества изготовления продукции для атомной промышленности.

ТМХ и Росатом заинтересованы в совместной работе по обеспечению АЭС дизель-генераторными установками отечественного производства. Основой для взаимодействия компаний в этой области послужило подписанное в прошлом году на полях XIIМеждународного форума «АТОМЭКСПО» соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области поставок ДГУ.

Коломенский завод является единственным в России производителем двигателей, которые могут быть использованы в составе резервных ДГУ атомных электростанций. Коломенский завод производит резервные дизель-генераторные установки для АЭС с 2003 года, они используются, в частности, на Белоярской АЭС.

Росатом разместил на предприятии большой объем отраслевых заказов на дизель-генераторные установки для строящихся атомных электростанций, как в России, так и за рубежом. ДГУ используется в качестве резервного источника электроснабжения потребителей собственных нужд в случае возникновения нештатных ситуаций на электростанции. В настоящее время Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ и Коломенский завод осуществляют реализацию проектов ДГУ для энергоблоков No3 и No4Белоярской АЭС.

ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.

Коломенский завод — уникальный центр компетенций по производству среднеоборотных двигателей на базе собственных конструкторских разработок ТМХ. С2018 года на предприятии реализуется крупномасштабная инвестиционная программа по техническому перевооружению производства, которая в 2023 году получила дополнительную поддержку на федеральном уровне.

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