Цифровая тормозная система для Ил-114-300 разработана в Новосибирске

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Сотрудники Института силовой электроники Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ) в партнёрстве с ПАО «АК Рубин» создали тормозную систему для турбовинтового самолёта Ил-114-300, сообщает научно-информационная платформа «Поиск».

"В условиях секторальных ограничений и проводимым в этой связи полным импортозамещением самолётных систем и агрегатов, проект чрезвычайно актуален для отечественного авиастроения, т.к. тормозная система полностью опирается на отечественные компоненты. Основной особенностью новой системы является её универсальность. Она может быть применена на различных моделях самолётов благодаря гибким настройкам и микропроцессорному управлению, обеспечивающему эффективное функционирование в различных условиях полёта", — прокомментировали в НГТУ НЭТИ.

Тормозной системой с программным управлением оснащён второй опытный самолёт Ил-114-300 б/н 54115, который 31 марта 2024 года начал полёты по программе сертификационных испытаний. Заместитель директора Института Максим Жарков отметил важность этого события, поскольку электронное оборудование для тормозной системы и программно-аппаратный комплекс созданы сотрудниками Института силовой электроники НЭТИ.

Особенностью программно-аппаратного комплекса является возможность его адаптации под различные модели воздушных судов. Вариативность достигается гибкостью как настроек, так и самой микропроцессорной системы управления, которая позволяет эффективно управлять тормозами на разных этапах полёта.

Профессор и директор Института силовой электроники НЭТИ Сергей Харитонов заявил, что ранее цифровых систем управления тормозами подобного уровня на российских самолётах не существовало. Комплекс, разработанный в НЭТИ и реализованный совместно с АК «Рубин», представляет собой первую цифровую тормозную систему, созданную полностью на отечественной элементной базе.

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