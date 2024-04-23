КАМАЗ представил суперсовременный карьерный самосвал

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На открывшейся в Москве выставке MiningWorld Russia — 2024 КАМАЗ провел мировую премьеру нового карьерного самосвала Атлант 50 (КАМАЗ-4555-0000030-ВС).

Машина с колесной формулой 6×4 предназначена для использования при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °C. То есть этот самосвал одинаково подходит и для Сибири, и для Африки.

Кабина — типа K5 (от Mercedes-Benz Arocs) в варианте со спальным местом. На КАМАЗе говорят, что это самое современное решение в сегменте карьерных самосвалов. Колеса по диаметру больше, чем у дорожных грузовиков, поэтому лестница для посадки в кабину смонтирована за передними крыльями.

Кабина дополнена внешним козырьком и имеет усиленную конструкцию (требования FOPS и ROPS — защита от падающих предметов и от опрокидывания соответственно).

В движение грузовик приводит 13-литровый турбодизель КАМАЗ Р6, разработанный совместно с немецко-швейцарской фирмой Liebherr. В спецификации для карьеров нет системы нейтрализации отработавших газов, то есть мотор не зажат экорамками. Турбодизель агрегатирован с 7-ступенчатой гидромеханической автоматической КП с ретардером и 2-контурным теплообменником (марка АКП не раскрывается).

Самосвальная надстройка — универсального типа, с обогревом платформы.

Объем платформы составляет 30 куб. м, угол ее подъема — 47 градусов.

Топливный бак выполнен с защитой днища, что уберегает его от повреждений посторонними предметами.

Помимо этого, Атлант 50 оборудован системами контроля давления в шинах, динамического взвешивания груза и предупреждения опрокидывания самосвала. В комплектацию также входят автоматическая централизованная смазка и комплекс пожаротушения.

Кроме того, инженеры компании предусмотрели наличие функции предупреждения о приближении самосвала к воздушным линиям электропередачи (УСПВЛ) и блокировки подъема кузова под высоковольтными линиями. По периметру машины установлены фонари дополнительного освещения.

АКБ — повышенной емкости. Фары светодиодные. Предусмотрены подогревы узлов и агрегатов, а именно: ФГОТ (фильтр грубой очистки топлива), топливозаборник топливного бака, зеркала заднего вида, сиденье оператора. Колеса: спереди применяются шины размерностью 16.00R25, сзади — 14.00R25.

Наряду с Атлантом 50 КАМАЗ представил карьерный самосвал Атлант 49 8×4 (КАМАЗ-4554), однако эту машину уже демонстрировали год назад. Вкратце напомним: Атлант 49 — самый грузоподъемный самосвал, который не выступает за допустимые на дорогах общего пользования габариты. Машина способна перевозить до 49 тонн породы, а объем самосвального кузова — 35 куб. м.

© ixbt.com

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

https://www.ixb...-iatlant49.html

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