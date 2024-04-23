Объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы в дружественные страны вырос почти на 9% в 2023 году по сравнению с 2022-м.

Компании поставляли продукцию машиностроения, металлообрабатывающей, химической и пищевой промышленности, а также фармацевтики и косметической отрасли.

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Основными торговыми партнерами Москвы стали Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Иран, Бразилия, Индия и Египет. Также существенно нарастили поставки в Кувейт, Бахрейн, Иорданию, ЮАР, Руанду, Бангладеш, Индонезию.

Искать новые рынки сбыта помогает центр «Моспром», а Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет компаниям льготные займы на развитие экспорта. Выходить с товарами за рубеж помогают и в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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