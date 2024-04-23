В Томской области запущена первая очередь семеноводческого комплекса

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22 апреля в селе Нащеково Шегарского района введён в эксплуатацию селекционно-семеноводческий комплекс агрофирмы «Межениновская».

Первая очередь нового комплекса включает блок очистки и сушки зерна, а также блок сортировки, фасовки и упаковки. Его суточная производительность составляет 200 тонн высококачественных семян зерновых и масличных культур.

Инвестиции в проект к сегодняшнему дню достигли 870 млн рублей.

Семеноводческий центр в Нащеково позволит обеспечить 50% потребностей в семенах всех хозяйств и фермеров нашей области.

В тестовом режиме завод заработал в конце 2023 года. За время опытной эксплуатации и отладки оборудования подготовлено и передано труженикам села более 11 тыс. тонн высококачественных семян.

В конце года здесь планируется ввести в эксплуатацию блок хранения семян и построить учебный класс по семеноводству.

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