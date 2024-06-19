Ключевые достижения России в промышленном секторе за последние 25 лет

25 лет назад, в июне 1999 года, Россия находилась в глубоком политическом, экономическом и социальном кризисе. Тем не менее в стране нашлись люди, благодаря которым последующие годы стали самой настоящей эпохой возрождения. Данная статья посвящена промышленности, поэтому здесь мы опустим подробности политических достижений российской власти, а посмотрим, как результаты этого процесса сказались на развитии национальной экономики и отечественного промышленного сектора.

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Главным и безусловным достижением последних 25 лет является подъем Российской экономики с 12 места в 2000 году на 4 место в 2021 году (там же мы и сейчас) по паритету покупательной способности по данным Всемирного банка. Этот подъём стал возможен, в том числе, благодаря росту промышленного сектора.

Далее для удобства и беспристрастности используем алфавитный порядок. Постараемся быть лаконичными, остановимся только на ключевых отраслях, достижения в которых наиболее очевидны.

Армия. Производство оружия

Российская Федерация по состоянию на 12 июня 2024 года является великой военной державой. Даже в неприятельском рейтинге (Global Firepower World Military) ей отводится второе место . При этом по качеству и количеству ядерного тактического и стратегического оружия уверенно занимает первое. Также мы вне конкуренции по гиперзвуковому и лазерному оружию, производству перспективных крылатых ракет с компактной ядерной силовой установкой.

Гиперзвуковая ракета Х-47М2 «Кинжал» является самой совершенной ракетой в мире, против которой нет способов противодействия. Она способна лететь со скоростью, превышающей скорость звука в 12 раз.

Миг-31 с ракетой Кинжал © avatars.dzeninfra.ru

Что касается обычных вооружений, то специальная военная операция показала высокую эффективность, надежность и ремонтопригодность российской военной техники и оружия. Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений. На сегодняшний день из-за высокой собственной потребности количество экспортных контрактов существенно снизилось, зато в предыдущие годы, например, в 2022 году портфель зарубежных заказов достигал 57 млрд долларов .

Россия занимает первое место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности. Российские системы ПВО С-400 и С-500 считаются лучшими в мире. Самоходный зенитный комплекс «Панцирь-С1» может захватывать до десяти целей в минуту.

За прошедшие 25 лет в состав ВМФ передано более 20 новых подводных лодок. В том числе построено шесть атомных ракетных подводных крейсеров проекта 8851 «Ясень-М» — многоцелевые атомные подводные лодки четвертого поколения. Ракетные подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 типа «Юрий Долгорукий». Первые в мире стратегические атомные подводные лодки четвертого поколения вооружены ракетным комплексом пятого поколения «Булава».

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В апреле 2024 года спущен на воду первый в мире боевой ледокол «Иван Папанин», созданный исключительно из российских компонентов.

Безусловным поводом для гордости является способность отечественной оборонной промышленности к резкой мобилизации производственных возможностей. Российские предприятия нарастили за время СВО выпуск ракетно-артиллерийского вооружения более чем в 22 раза , по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки — в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения в 14 раз, по автомобилям — в 7 раз, по средствам индивидуальной бронезащиты — в 6 раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — в 4 раза, по бронетанковому вооружению — почти в 3,5 раза.

Атомная промышленность

Вместе с распадом СССР атомная промышленность, как и экономика страны в целом, оказалась на грани выживания. Изменения в лучшую сторону начались в 2000-х годах, когда по инициативе президента России Владимира Путина в стране началось развитие проектов атомной промышленности. С 2000 года в России перезапустили сотни предприятий. В 2007 году была создана госкорпорация «Росатом», обеспечивающая динамичное развитие отрасли.

За прошедшие 25 лет России удалось вернуть статус мирового лидера в атомной энергетике и ядерных технологиях. Сейчас атомная отрасль России представляет собой комплекс из около 400 предприятий и организаций , в которых занято свыше 250 тысяч человек.

Россия строит три новых энергоблока АЭС в России (два на Курской АЭС суммарной мощностью 2,5 ГВт и экспериментальный Брест-ОД-300 на быстрых нейтронах на 300 МВт в Северске) и 33 блока — за рубежом. Атомные станции российского дизайна возводятся в 12 странах, включая КНР, Турцию, Индию, Египет, Венгрию. Портфель зарубежных заказов госкорпорации на ближайшие 10 лет оценивался в 140 миллиардов долларов.

Важное направление работы — строительство и эксплуатация атомных ледоколов. Единственный в мире атомный ледокольный флот, состоящий из 7 кораблей, принадлежит России , что имеет решающее значение для освоения Арктики. Четыре из семи построены в последние 25 лет. Три из них самые мощные: («Арктика», «Сибирь» и «Урал»), их силовые установки выдают по 60 МВт. В настоящее время строится ледокол «Россия» проекта 10510, который побьёт и этот рекорд, — мощность его двигателей составит 120 МВт.

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Благодаря специалистам «Росатома» по состоянию на начало 2024 года Россия вошла в четверку мировых лидеров в области производства композитных материалов и полностью обеспечивает потребности своей растущей экономики. Причем не только в области высоких технологий, но и всего индустриального ландшафта.

В 2023 году ученые Росатома разработали импортозамещающую технологию производства листов из высокочистого ниобия для проектов mega science. Продукция используется в качестве основы для изготовления сверхпроводящих резонаторов — устройств, создающих электрическое поле для ускорения элементарных заряженных частиц: протонов, ионов и электронов. Ускорители частиц являются основным инструментом ученых в современной экспериментальной физике.

Двигателестроение

Медленно, но уверенно Россия становится одним из мировых центров моторостроения. Да, в линейке производимых двигателей не самые массовые экземпляры, но зато все они — уникальные. Например, турбина ПД-14ГП , для газотурбинных электростанций и агрегатов для транспортировки газа. Она на 8% экономичнее аналогов, ресурс до 200 тысяч часов, а это на 60% больше, чем у других производителей.

Двигатель ПД-14ГП1/2 разработки ОДК «Авиадвигатель» © avatars.dzeninfra.ru

На заводские испытания вышел новый уникальный газотурбинный агрегат российского производства для ледостойких плавучих платформ. Газотурбинный агрегат ГТА-8 мощностью 8 МВт — первый российский агрегат морского применения, способный заместить зарубежное оборудование в шельфовом сегменте.

Или стационарные плазменные двигатели (СПД), использующиеся в космосе для корректировки орбит космических аппаратов. Первый космический аппарат с серийным СПД-70 отправился в космос в далеком 1982 году, он был маломощным — тяга составляла всего 40 мН. Сегодня современные российские СПД развивают тягу 290 мН, а в перспективе двигатель мощностью 1500 мН.

В 2023 году Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) изготовила первую в России серийную газовую турбину большой мощности ГТД-110М . Раньше такие турбины импортировались, а сейчас серийное изделие уже прошло испытания на электростанции «Ивановские ПГУ». По сравнению с зарубежными аналогами турбина имеет меньший вес и габариты при более высоких показателях эффективности.

В 2023 году компания «Силовые машины» завершила сборку головного образца своей газовой турбины большой мощности ГТЭ-170. Турбина успешно прошла программу контрольных операций, подтвердив высокое качество изготовления и сборки.

Химическая промышленность

За последние годы в России были построены гигантские заводы по производству синтетических материалов. И сегодня наша страна на 80-90% закрывает свои потребности по полиэтилену, полипропилену, пенополистиролу, ПЭТФ и другим базовым полимерам. Важно отметить: Россия производит больше, чем потребляет и от импорта в этой отрасли мы больше не зависим.

Перспективы — самые позитивные. В стадии окончания строительство Амурского ГХК. Он станет одним из крупнейших в мире по производству базовых полимеров: полиэтилена и полипропилена, необходимых в промышленности, машиностроении, медицине. В составе основного оборудования крупнейшая в мире установка пиролиза.

АГКХ - Амурский газохимический комплекс © avatars.dzeninfra.ru

В 2021 году запущен мощнейший в мире завод по выпуску гелия и второй в мире по объёму переработки природного газа — Амурский ГПЗ.

Завод «НПО Спецматериалов» запустил в тестовом режиме цех с первой в России линией по выпуску высокомолекулярного полиэтилена , который может использоваться при изготовлении различных средств бронезащиты.

В Перми запущена первая в России линия глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов от компании «Упакс-Юнити». Уральский завод эластомерных уплотнений, строительство которого начато в 2022 году, будет не только заниматься производством импортозамещающих резинотехнических изделий и эластомеров, но и проводить научно-технические разработки в этих областях.

© avatars.dzeninfra.ru

В России за 25 лет создана практически новая нефтехимическая отрасль, по объёмам производства она сегодня занимает третье место в мире. За эти годы построены и реконструированы 42 крупных завода .

В среднем глубина переработки нефти составляет более 84% (среднеевропейский уровень), тогда как в 1999 году она была только 67,4%.

Ещё больше о достижениях и последних новостях отечественной промышленности можно узнать в телеграм-канале https://t.me/minpromtorg_ru. А увидеть лично — в павильоне № 75 «Сделано нами» на ВДНХ на выставке «Россия».

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