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Производство

Ключевые достижения России в промышленном секторе за последние 25 лет

25 лет назад, в июне 1999 года, Россия находилась в глубоком политическом, экономическом и социальном кризисе. Тем не менее в стране нашлись люди, благодаря которым последующие годы стали самой настоящей эпохой возрождения. Данная статья посвящена промышленности, поэтому здесь мы опустим подробности политических достижений российской власти, а посмотрим, как результаты этого процесса сказались на развитии национальной экономики и отечественного промышленного сектора.

 © avatars.dzeninfra.ru

Главным и безусловным достижением последних 25 лет является подъем Российской экономики с 12 места в 2000 году на 4 место в 2021 году (там же мы и сейчас) по паритету покупательной способности по данным Всемирного банка. Этот подъём стал возможен, в том числе, благодаря росту промышленного сектора.

Далее для удобства и беспристрастности используем алфавитный порядок. Постараемся быть лаконичными, остановимся только на ключевых отраслях, достижения в которых наиболее очевидны.

Армия. Производство оружия

Российская Федерация по состоянию на 12 июня 2024 года является великой военной державой. Даже в неприятельском рейтинге (Global Firepower World Military) ей отводится второе место. При этом по качеству и количеству ядерного тактического и стратегического оружия уверенно занимает первое. Также мы вне конкуренции по гиперзвуковому и лазерному оружию, производству перспективных крылатых ракет с компактной ядерной силовой установкой.

Гиперзвуковая ракета Х-47М2 «Кинжал» является самой совершенной ракетой в мире, против которой нет способов противодействия. Она способна лететь со скоростью, превышающей скорость звука в 12 раз.

Миг-31 с ракетой КинжалМиг-31 с ракетой Кинжал © avatars.dzeninfra.ru

Что касается обычных вооружений, то специальная военная операция показала высокую эффективность, надежность и ремонтопригодность российской военной техники и оружия. Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений. На сегодняшний день из-за высокой собственной потребности количество экспортных контрактов существенно снизилось, зато в предыдущие годы, например, в 2022 году портфель зарубежных заказов достигал 57 млрд долларов.

Россия занимает первое место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности. Российские системы ПВО С-400 и С-500 считаются лучшими в мире. Самоходный зенитный комплекс «Панцирь-С1» может захватывать до десяти целей в минуту.

За прошедшие 25 лет в состав ВМФ передано более 20 новых подводных лодок. В том числе построено шесть атомных ракетных подводных крейсеров проекта 8851 «Ясень-М» — многоцелевые атомные подводные лодки четвертого поколения. Ракетные подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 типа «Юрий Долгорукий». Первые в мире стратегические атомные подводные лодки четвертого поколения вооружены ракетным комплексом пятого поколения «Булава».

 © avatars.dzeninfra.ru

В апреле 2024 года спущен на воду первый в мире боевой ледокол «Иван Папанин», созданный исключительно из российских компонентов.

Безусловным поводом для гордости является способность отечественной оборонной промышленности к резкой мобилизации производственных возможностей. Российские предприятия нарастили за время СВО выпуск ракетно-артиллерийского вооружения более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки — в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения в 14 раз, по автомобилям — в 7 раз, по средствам индивидуальной бронезащиты — в 6 раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — в 4 раза, по бронетанковому вооружению — почти в 3,5 раза.

Атомная промышленность

Вместе с распадом СССР атомная промышленность, как и экономика страны в целом, оказалась на грани выживания. Изменения в лучшую сторону начались в 2000-х годах, когда по инициативе президента России Владимира Путина в стране началось развитие проектов атомной промышленности. С 2000 года в России перезапустили сотни предприятий. В 2007 году была создана госкорпорация «Росатом», обеспечивающая динамичное развитие отрасли.

За прошедшие 25 лет России удалось вернуть статус мирового лидера в атомной энергетике и ядерных технологиях. Сейчас атомная отрасль России представляет собой комплекс из около 400 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тысяч человек.

Россия строит три новых энергоблока АЭС в России (два на Курской АЭС суммарной мощностью 2,5 ГВт и экспериментальный Брест-ОД-300 на быстрых нейтронах на 300 МВт в Северске) и 33 блока — за рубежом. Атомные станции российского дизайна возводятся в 12 странах, включая КНР, Турцию, Индию, Египет, Венгрию. Портфель зарубежных заказов госкорпорации на ближайшие 10 лет оценивался в 140 миллиардов долларов.

Важное направление работы — строительство и эксплуатация атомных ледоколов. Единственный в мире атомный ледокольный флот, состоящий из 7 кораблей, принадлежит России, что имеет решающее значение для освоения Арктики. Четыре из семи построены в последние 25 лет. Три из них самые мощные: («Арктика», «Сибирь» и «Урал»), их силовые установки выдают по 60 МВт. В настоящее время строится ледокол «Россия» проекта 10510, который побьёт и этот рекорд, — мощность его двигателей составит 120 МВт.

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Благодаря специалистам «Росатома» по состоянию на начало 2024 года Россия вошла в четверку мировых лидеров в области производства композитных материалов и полностью обеспечивает потребности своей растущей экономики. Причем не только в области высоких технологий, но и всего индустриального ландшафта.

В 2023 году ученые Росатома разработали импортозамещающую технологию производства листов из высокочистого ниобия для проектов mega science. Продукция используется в качестве основы для изготовления сверхпроводящих резонаторов — устройств, создающих электрическое поле для ускорения элементарных заряженных частиц: протонов, ионов и электронов. Ускорители частиц являются основным инструментом ученых в современной экспериментальной физике.

Двигателестроение

Медленно, но уверенно Россия становится одним из мировых центров моторостроения. Да, в линейке производимых двигателей не самые массовые экземпляры, но зато все они — уникальные. Например, турбина ПД-14ГП, для газотурбинных электростанций и агрегатов для транспортировки газа. Она на 8% экономичнее аналогов, ресурс до 200 тысяч часов, а это на 60% больше, чем у других производителей.

Двигатель ПД-14ГП1/2 разработки ОДК «Авиадвигатель»Двигатель ПД-14ГП1/2 разработки ОДК «Авиадвигатель» © avatars.dzeninfra.ru

На заводские испытания вышел новый уникальный газотурбинный агрегат российского производства для ледостойких плавучих платформ. Газотурбинный агрегат ГТА-8 мощностью 8 МВт — первый российский агрегат морского применения, способный заместить зарубежное оборудование в шельфовом сегменте.

Или стационарные плазменные двигатели (СПД), использующиеся в космосе для корректировки орбит космических аппаратов. Первый космический аппарат с серийным СПД-70 отправился в космос в далеком 1982 году, он был маломощным — тяга составляла всего 40 мН. Сегодня современные российские СПД развивают тягу 290 мН, а в перспективе двигатель мощностью 1500 мН.

В 2023 году Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) изготовила первую в России серийную газовую турбину большой мощности ГТД-110М. Раньше такие турбины импортировались, а сейчас серийное изделие уже прошло испытания на электростанции «Ивановские ПГУ». По сравнению с зарубежными аналогами турбина имеет меньший вес и габариты при более высоких показателях эффективности.

В 2023 году компания «Силовые машины» завершила сборку головного образца своей газовой турбины большой мощности ГТЭ-170. Турбина успешно прошла программу контрольных операций, подтвердив высокое качество изготовления и сборки.

Химическая промышленность

За последние годы в России были построены гигантские заводы по производству синтетических материалов. И сегодня наша страна на 80-90% закрывает свои потребности по полиэтилену, полипропилену, пенополистиролу, ПЭТФ и другим базовым полимерам. Важно отметить: Россия производит больше, чем потребляет и от импорта в этой отрасли мы больше не зависим.

Перспективы — самые позитивные. В стадии окончания строительство Амурского ГХК. Он станет одним из крупнейших в мире по производству базовых полимеров: полиэтилена и полипропилена, необходимых в промышленности, машиностроении, медицине. В составе основного оборудования крупнейшая в мире установка пиролиза.

АГКХ - Амурский газохимический комплексАГКХ - Амурский газохимический комплекс © avatars.dzeninfra.ru

В 2021 году запущен мощнейший в мире завод по выпуску гелия и второй в мире по объёму переработки природного газа — Амурский ГПЗ.

Завод «НПО Спецматериалов» запустил в тестовом режиме цех с первой в России линией по выпуску высокомолекулярного полиэтилена, который может использоваться при изготовлении различных средств бронезащиты.

В Перми запущена первая в России линия глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов от компании «Упакс-Юнити». Уральский завод эластомерных уплотнений, строительство которого начато в 2022 году, будет не только заниматься производством импортозамещающих резинотехнических изделий и эластомеров, но и проводить научно-технические разработки в этих областях.

 © avatars.dzeninfra.ru

В России за 25 лет создана практически новая нефтехимическая отрасль, по объёмам производства она сегодня занимает третье место в мире. За эти годы построены и реконструированы 42 крупных завода.

В среднем глубина переработки нефти составляет более 84% (среднеевропейский уровень), тогда как в 1999 году она была только 67,4%.

Ещё больше о достижениях и последних новостях отечественной промышленности можно узнать в телеграм-канале https://t.me/minpromtorg_ru. А увидеть лично — в павильоне № 75 «Сделано нами» на ВДНХ на выставке «Россия».

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  • rvk
  • 9
достижения, минпромторг
  • 5
    Е.Юрий Е.Юрий
    19.06.2412:10:30

    Спасибо за подборку. Есть плацдарм для наращивания темпов. Очередные цели — электронная, робототехническая, станкостроительная области промышленности, машиностроение.

    #1284920
  • 3
    Clausson Clausson
    20.06.2400:55:08

    Главным и безусловным достижением последних 25 лет является подъем Российской экономики с 12 места в 2000 году на 4 место в 2021 году

    В качестве уточнения, напоминания и назидания. ВВП в России стали считать с 1993 года. И в этом первом расчетном году мы были четвертыми в мире по ППС. Между объединенной Германией (3) и Китаем (5). И с 1993 по 1999 год Мы скатились туда куда скатились. Причем именно скатились ибо наше ВВП непрерывно падало.

    Кто пережил 90-е, тот поймет.

    В остальном список конечно сильно не полный.

    Отредактировано: Clausson~01:03 20.06.24
    #1284960
    • -1
      Нет аватара vlTepes
      20.06.2409:17:05

      В качестве уточнения, напоминания и назидания. ВВП в России стали считать с 1993 года. И в этом первом расчетном году мы были четвертыми в мире по ППС. Между объединенной Германией (3) и Китаем (5). И с 1993 по 1999 год Мы скатились туда куда скатились.

      По моим персональным ощущениям, самая жесть в плане обеспечения потребления была в 1993-1995 годах, когда все советское производство пишевой промышленности умерло, а нового ничего не успело возникнуть — помню, как раздавали американскую гуманитарную помощь (осень 1993) — пайки военные. «Ножки Буша» стали мемом. Россия тогда была реально «Северная Вольта».

      Потом был некоторый спекулятивный пузырь и связанный с этим рост благосостояния, пока все не рухнуло в 1998 — я тогда работу потерял.

      Пик благосостояния по моим ощущениям пришелся на 2013 год. С тех пор неизменно каждый год идет спад. По сравнению с 2013 годом — уже более трех раз.

      При этом промышленность растет.

      Нужен какой-то баланс. Рост промышленности конечно хорошо, но неплохо бы и о народе подумать — ну хоть сделать бакс обратно по 30 для начала.

      #1284974
      • Clausson Clausson
        21.06.2401:21:18

        С 2013 года принципиально ничего не ухудшилось. +/-

        Продукты российские скорее подешевели (относительно зарплаты). Импорт да. Но есть отдельные моменты. Акцизные товары не трогаем (алкоголь, сигареты) но, например, вот всеми любимая Lada — автомобиль номер один в России. Цены на продукцию автоваза росли в три! раза быстрее средних зарплат, если брать промежуток 23 год к 13. Да тут можно сказать, что Лада стала импортным продуктам подверженным влиянию курса, но что-то не хочется этого говорить. В целом рост стоимости автомобилей, столь сильно опережающий рост средних заработных плат и привел к тому, что мы за последние 10 лет не смогли даже приблизиться к объему продаж новых легковых 2013 года. Ну или есть еще тема консервированных продуктов, тут рост какой-то неадекватный ничему вообще. Но сколько мы используем в реально жизни рыбных или мясных консервов?

        Так что в целом все нормально. Живем.

        Благосостояние не падает, хотя и не особо растет. И это, заметьте, на фоне серьезного спада уровня жизни практически на всем большом Западе.

        Таков нынче момент. По сути мы (мир) проходим кризис аналогичный тому что был с 1929 по 1945 год. Скоро победа и жизнь наладится, не грустите и верьте.

        ну хоть сделать бакс обратно по 30 для начала.

        Очень вредная чепуха, даже комментировать не хочу. Уже делал это много раз.

        Добавить к ранее сказанному могу лишь одно — забывайте вы про доллар. И уж тем более не используйте его как средство накопления.

        Отредактировано: Clausson~01:28 21.06.24
        #1285025
        • rvk rvk
          21.06.2410:10:03

          вот всеми любимая Lada — автомобиль номер один в России. Цены на продукцию автоваза росли в три! раза быстрее средних зарплат, если брать промежуток 23 год к 13. Да тут можно сказать, что Лада стала импортным продуктам подверженным влиянию курса, но что-то не хочется этого говорить.

          Вот интересно, сколько должно пройти времени, чтобы люди наконец поняли чем рыночная экономика отличается от плановой? В плановой экономике продукт стоит столько, сколько сказали сверху. Может даже ниже его себестоимости. Да и само понятие себестоимости вещь относительная, ведь то из чего состоит продукт тоже стоит не столько сколько стоит, а столько сколько сказали в генплане. То есть в рыночной экономике себестоимость не определяет стоимость конечного товара.

          Но и в рыночной себестоимость не определяет стоимость товара, причем еще больше чем плановой. Стоимость определяется не затратами на производство, а тем, сколько за этот товар готовы платить. И рост цены Лады в 2 раза продиктован лишь тем, что конкуренты выросли еще больше, а значит и за такую цену Ладу готовы покупать. Только и всего. Так работает бизнес, он старается выжать максимальную прибыль. Для чего? Для того что бы эту прибыль вложить в развитие производства, разработку новых моделей, расширение производства, внедрение новых опций. Если бизнес не будет так делать, то он просто проиграет своим конкурентам, которые выжмут из ситуации максимум. Поэтому в рыночной экономике любой производитель просто не может не пытаться выжимать максимум прибыли, это залог его существования.

          ВАЗ при этом, молодец, он на все свои модели все равно держит цены минимальные в своем классе. А Гранта так вообще на фоне рынка — народный автомобиль.

          Отредактировано: rvk~10:12 21.06.24
          #1285043
          • Нет аватара Kотенко Cергей
            21.06.2411:47:56

            Последние недели продажи падают. Не только Лады, китайцев тоже.

            Интересно будет посмотреть на ценовую политику производителей.

            #1285047
          • Clausson Clausson
            22.06.2400:40:24

            Вот интересно, сколько должно пройти времени, чтобы люди наконец поняли чем рыночная экономика отличается от плановой?

            Красиво говорите милостивый государь. Жалко сократили в своем красивом романтическом рассказе тему совершенной формы конкуренции. Помню, когда-то меня учили, что максимизация прибыли, к коей когда-то стремились как сами капиталисты, так и их управляющие достигается при придельных издержках равных цене. Отсюда следует, что максимально прибыльное равновесие — это такое положение фирмы, при котором объем предлагаемых благ определяется равенством рыночной цены, предельным издержкам и предельному доходу. Такая вот мудреная заковыка.

            Переводя на русский плановый: любая коммерческая автомобильная фирма должна стремиться так поднять свои объемы производства, что бы расходы на производство каждого последующего автомобиля не превышали цены этого автомобиля. Т. е. стремиться к точке (объема производства) где ее предельные издержки максимально приближаются к предельному доходу.

            Если этого не происходит, а это явно не происходит потому что объемы продаж на российском рынке 10 лет не восстанавливаются, то возможны лишь два варианта:

            1) Малореалистичный — фирма сознательно занижает собственную прибыль и далее все прелести недополучения дохода.

            2) Жизненный — на рынке явные свидетельства сговора производителей, что карается по законам любой уважающей себя неплановой страны. А значит ситуацией должен заняться антимонопольный комитет.

            И да, экономика интересная наука. И как и физика, она не бывает социалистической или монархической. Просто наука либо есть, либо нет ее, а вместо нее шарлатанство.

            #1285091
      • Нет аватара Kотенко Cергей
        21.06.2407:56:54

        Пик благосостояния по моим ощущениям пришелся на 2013 год. С тех пор неизменно каждый год идет спад.

        Субъективное ощущение. Наверное у всех по-разному. Я такого по себе не заметил.

        #1285028
      • rvk rvk
        21.06.2409:58:42

        ну хоть сделать бакс обратно по 30 для начала

        Может лучше сразу сделать минималку всем по 100К, ну чего уж мелочиться.

        #1285040
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