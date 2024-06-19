На золоторудном месторождении «Сухой Лог» запущено новое оборудование

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О старте опытно-промышленной эксплуатации «Сухого Лога» я рассказывал в седьмой части обзора о «Развитии Сибири», разработка набирает обороты и начинают появляться некоторые подробности. Недавно на месторождение поступили три новые буровые установки СБШ-250. Их произвели на воронежском заводе с 85-летней историей «Рудгормаш». Сборкой совместно с сервисными инженерами занимались специалисты «Полюс Вернинского» и «Полюс Сухого Лога» непосредственно на производственной площадке. Шеф-монтаж уже завершился, буровые станки запущены в работу.

Отечественные станки нового поколения существенно повысят производственные показатели. В отличие от предыдущей модели СБШ-250 новый станок по модификации впереди на несколько шагов, это кардинальные изменения. В новой установке кабина оператора просторнее, пульт стал более удобным — индикация всех параметров отображается на одном общем мониторе с удобной ориентацией. Шкафы управления укомплектованы инновационным оборудованием. Приводы главных и вспомогательных операций работают на числовом программном управлении и контроллерах. Но главная модернизация заключается в том, что теперь установка работает от высоковольтного напряжения в 6 киловольт через высоковольтный питающий кабель, исключив из схемы трансформаторную подстанцию, что позволило увеличить длину электрической схемы питания станка. Это позволяет исключить частые переключения и сократить время простоев.

© www.ogirk.ru

За час СБШ-250 бурит в среднем 14 погонных метров. При этом, как правило, золотодобытчикам для организации взрыва в карьере требуются скважины глубиной 15-18 метров. Хотя возможности станка значительно больше: он может «забуриться» на 30 метров и больше.

Опытно-промышленная разработка на Сухом Логе стартовала в апреле 2024 года. Первое золото из руды месторождения планируется получить уже во втором полугодии. Его произведут на Вернинской золотоизвлекательной фабрике.

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