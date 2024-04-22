Развитие Сибири (часть 7)

Экологические катастрофы это дело человеческих рук, разруха и стагнация тоже, но в Иркутской области есть примеры, когда буйство стихии приводило к разрушительным последствиям и ставило под вопрос существование некоторых городов…

В 2019 году Тулун, Нижнеудинск и окрестные посёлки были дважды затоплены вышедшими из берегов реками Ия и Уда, а ущерб от стихии превысил 40 миллиардов рублей. План восстановления пострадавших территорий утверждался на федеральном уровне, в него вошли 266 объектов — школы, больницы, дороги, мосты, дамбы и др. О восстановлении городов я рассказывал в статьях «Тулун — новая эра », «В Иркутской области завершается восстановление территорий, пострадавших от паводков 2019 года » и «В Иркутской области построены противопаводковые дамбы ».

Активная фаза восстановления уже завершилась, но новые объекты продолжают возводиться, так, в Тулуне завершается строительство школы на Заречной улице.

А так будет выглядеть новый тулунский суд, его строительство уже началось. Такой же суд строится и в пострадавшем от наводнения Нижнеудинске.

Правительство Иркутской области совместно с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ организовало строительство школы искусств в Тулуне. Общая стоимость строительства объекта составляет 389,4 млн рублей. ВЭБ.РФ представит региональному бюджету средства в сумме 153,2 млн рублей.

Ещё ряд социальных объектов планируют построить в Тулуне до 2026 года. Так, будут выделены средства на реконструкцию спортивного зала школы № 6 и стадиона «Шахтёр», строительство кожно-венерологического диспансера и отделения для больных туберкулёзом, нового здания автостанции, а также группы жилых домов. На следующие годы запланировано ввести в эксплуатацию центр развития творчества детей, детский сад, детскую поликлинику, пожарную часть, реконструировать инженерные и электрические сети.

В Иркутской области много малых моногородов, и первую статью о них я посвятил Черемхово. Раньше город был депрессивным, но с приходом в администрацию новой команды единомышленников началась системная напряжённая работа, направленная на постепенное возрождение Черемхово и восстановление его социально-экономического потенциала.

Так выглядит новый городской парк у озера о котором я рассказывал во втором обзоре Черемхово.

А это ещё один парк, благоустройство которого продолжается .

С 2011 года город председательствует в Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Современное состояние малых городов Приангарья во многом обязано Ассоцииации.

Драматический театрим. В. П. Гуркинаодно из главных учреждений культуры Черемхово и недавно в нём завершилсякапитальный ремонт.

В театре проведён капитальный ремонт подвальных помещений, где изготавливают и хранят театральные декорации, реквизит и костюмы. В подвале и туалетных комнатах установлена новая вентиляционная система, старая была в неисправном состоянии более 30 лет. На чердаке произвели реконструкцию аварийных перекрытий. Во всем здании отремонтировали лестничные пролёты и перила, а также электроснабжение и освещение, отремонтировали фойе первого и второго этажей, музей, кафе и другие помещения. По индивидуальному заказу изготовили и установили новые двери из массива ясеня с декоративными капителями и пилястрами. Обновили и фасад здания: рабочие заменили штукатурку и покрасили стены в новый цвет — не розовый, а бирюзовый. В здании выполнили работы по обеспечению противопожарной безопасности, улучшили доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. На третьем этаже провели ремонт малого зрительного зала который не действовал из-за аварийного состояния с 2019 года.

Осенью этого года завершится капитальный ремонт в родильном доме Черемховской городской больницы № 1.

Сейчас в городе есть и другие объекты, которые либо строятся, либо находятся на капремонте. По госпрограмме Иркутской области «Развитие образования» продолжается капитальный ремонт городской школы № 1, уже завершены работы по ремонту кровли, бассейна и спортивного зала. Черемховская школа № 5 вошла в проект «Модернизация школьных систем образования» на 2025 год, на ремонт будет выделено более 100 миллионов рублей. Также в Черемхово на улице 1-й Лермонтова возводят новый детский сад на 110 мест. В настоящее время строители обустроили фундамент нового объекта, возвели стены и монолитный каркас первого и второго этажей. Сейчас они выполняют кирпичную кладку перегородок подвала и первого этажа, а также наружных стен первого этажа.

Капитальный ремонт школы № 1 в Черемхово

Капитальный ремонт школы № 1 в Черемхово

Также в городе активно продолжается строительство домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. На днях 35 семей получили ключи от новых квартир в доме на улице Фурманова. Продолжается строительство домов на улицах Орджоникидзе, Шевченко и Белинского. До конца 2024 года планируется переселить еще 542 семьи.

Все малые города Приангарья развиваются, везде что-то строится или ремонтируется, будь то новый ФОК с бассейном в Зиме или детский сад в Саянске.

Отрадно, что даже самые маленькие и удалённые города Приангарья не обделены вниманием, среди них Бодайбо и Киренск .

В 2023 году «Полюс Вернинское» отметило 25-летие со дня основания, а Бодайбо исполнилось 120 лет. В юбилейный год предприятие преодолело рубеж в 70 добытых тонн золота с начала запуска золотоизвлекательной фабрики, также переработано более 2 млн тонн руды, выпущено свыше 4 тонн драгоценного металла.

Городок золотодобытчиков "Полюс Вернинское"

Путь золота на Вернинском месторождении начинается с карьера, который имеет воронкообразную форму. Сегодня его глубина от верхней точки составляет 360 метров. В нем спокойно могут поместиться, например, четыре скульптуры «Родина-мать зовет» из Волгограда.

Работа на карьере не останавливается ни на минуту, добыча горной массы ведется круглосуточно — днем и ночью, в дождь и снег, при жаре в +40 и в холод до -50. Трудовую вахту несут около 200 человек двенадцати профессий, в том числе инженеры, мастера буровзрывных работ, взрывники, машинисты экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров, буровых и насосных машин, горнорабочие, энергетики и другие.

В предыдущей части я рассказывал о трёх ключевых инвестиционных проектах, ещё три инвестиционных проекта региона также курируются на правительственном уровне, вих числе разработка и освоение золоторудного месторождения «Сухой Лог». Проект включен в сводный перечень новых инвестиционных проектов в целях направления реструктуризированных средств бюджета Иркутской области на создание необходимых объектов инфраструктуры.

Опытно-промышленная разработка месторождения «Сухой Лог» уже началась. Сухой Лог является одним из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. Здесь ещё предстоит построить внутриплощадочные дороги, площадку вахтового посёлка, руслоотводной канал р. Догалдын, ограждающую (первичную) дамбу хвостохранилища в русле ручья Кадаликан. Ориентировочный объём земляных работ: 3,7 млн. м3. Также заключены договоры подряда на строительство «Автомобильной дороги «Сухой Лог» — «Вернинское». Протяжённость объекта 11,13 км. Общий объем земляных работ — 920 тыс. м3, укрепительных работ — 34 тыс. м3, дорожной одежды — 78 тыс. м3. Предусмотрено устройство 10 водопропускных труб и моста через реку Ныгри.

Доказанные и вероятные запасы Сухого Лога составляют более 1 240 тонн золота. В 2028 году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь золотоизвлекательной фабрики с переработкой 10 млн тонн руды в год. К 2030 году, после ввода второй очереди суммарная производственная мощность составит 30 млн тонн руды в год.

г.Бодайбо

«Полюс» также участвует в проектах строительства моста через Витим и реконструкции аэропорта и взлётно-посадочной полосы в Бодайбо. В проекте моста «Полюс» выступает заказчиком, застройщиком — дирекция автодорог Иркутской области, так как все дороги находятся на её балансе. Проект уже утвердила служба архитектуры Иркутской области, в начале ноября 2023 года его отправили на рассмотрение Главгосэкспертизы.

В новейшей истории уже предпринимались попытки подойти к проектированию моста, но до этого этапа они не доходили. С точки зрения Градостроительного кодекса — это уникальное, а не типовое сооружение. Пролётная часть моста более 450 м, подходы составляют до 6 км. К тому же это северная территория с вечной мерзлотой, но все изыскания были проведены. Получить положительное заключение Главгосэкспертизы планируется в текущем году. Уже после этого можно утвердить проектную стоимость строительства.

Мост через Витим строился в 1985-95гг., но строительство так и не завершлось.

После строительства автодороги Таксимо-Бодайбо и моста через Витим территория Патомского нагорья уже не будет такой заповедной.

В Бодайбинском районе ведётся реализация ещё двух инвестиционных проектов ПАО «Высочайший» по созданию горно-обогатительных комбинатов на золоторудных месторождениях «Светловское» и «Красный» с общей планируемой производительностью около 7 млн тонн руды в год. По проекту «Красный» в настоящее время ведутся геологоразведочные работы, подготовка к подсчёту запасов. Строительство всех основных производственных площадок ГОКа «Светловский» компания планирует завершить в 2024 году, после чего пройдут механические испытания фабрики, в 2025 году комбинат уже намерен получить первое золото.

Строительство ГОК Светловский

Золоторудные месторождения Бодайбо загружают промышленность южных районов Приангарья. Так, одним из ведущих производителей центробежных концентраторов для горно-обогатительной отрасли России является шелеховская компания «Сервис ТехноПром». Предприятие выпускает центробежные концентраторы — оборудование для гравитационного обогащения измельченных руд или песков, содержащих драгоценные металлы или иные ценные минералы. Ещё несколько лет назад предприятия горно-обогатительной сферы по большей части использовали импортное оборудование. Программа импортозамещения способствует становлению российского производства, переходу от зарубежных аналогов к собственным технологиям в этой сфере. Концентраторы, производимые компанией «Сервис ТехноПром», отличают высокая степень извлечения полезного компонента и компактность. Они совместимы со всем остающимся в эксплуатации зарубежным оборудованием. При этом предприятие также готово производить узлы, части износа, системы управления для оборудования западных брендов. Таким образом, горно-обогатительные предприятия страны могут продлить срок работы ранее закупленного оборудования иностранного производства.

ООО «Усольмаш» — главный поставщик флотационного, насосного, горно-шахтного, дражного оборудования для предприятий горно-обогатительного и золотодобывающего комплекса России и стран СНГ. Разнообразие освоенных технологических процессов позволило ему занять ведущее место в машиностроительной отрасли и завоевать заслуженный авторитет среди металлургов, обогатителей и специалистов горного дела.

История завода началась в 1945 году как завода горного оборудования в Усолье-Сибирском, предназначенного для удовлетворения потребностей народного хозяйства Министерства цветной металлургии СССР, и не прерывалась даже в периоды экономических спадов. Предприятие является социально значимым для города и определено резидентом территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Усолье-Сибирское.

Предприятие представило проект по созданию в Усолье-Сибирском участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организации на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации.

Сегодня ООО «Усольмаш» имеет солидный портфель заказов и совместно со специалистами обогатительных фабрик и проектных институтов продолжает совершенствовать конструкции обогатительного оборудования, а также вести разработку новых видов и типоразмеров.

О сохранении историко-культурного наследия я рассказывал в первой части о развитии Сибири. Согласно последним сведениям в 2024 году ремонтно-реставрационные работы в проведут на 184 памятниках истории и культуры, расположенных в Иркутской области. Среди них есть Киренск и Верхоленск, крошечный город и село обладают наибольшей концентрацией исторических объектов после Иркутска.

Так, в прошлом году государственные историко-культурные экспертизы проведены для всех исторических зданий в селе Верхоленск Качугского района. Их провели на 93 постройках, имевших статус выявленных объектов культурного наследия, 65% обследованных построек рекомендованы к включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. Это очень высокий показатель, ведь это 60 зданий.

Благодаря богатой истории, большому количеству старинных зданий и сохранившейся планировке Верхоленск и Киренск носят звание заповедных мест. Проведённые исследования не только подтвердили статус исторических поселений, но и позволят начать работу по развитию туризма.

Киренск уже движется в этом направлении реализуя проект «Город-остров». Сейчас из запланированных работ завершены: одностороння дорога, асфальтированный и деревянный пешеходные тротуары, установлены лавочки, качели, детский игровой комплекс стилизованный под корабль, тенты, освещение, розетки для зарядки аккумуляторов, а также светящие буквы «Киренчане приветствуют Вас». Также построили уютное кафе с видом на реку.

Впереди у Приангарья большая и трудоёмкая работа по сохранению и восстановлению уникальных исторических объектов, решению масштабных социально-экономических и иных задач в интересах населения, чтобы интересной и комфортной жизнью сибиряков можно было гордиться.

В статье использованы фото из открытых источников .

P. S. Читайте первую , вторую , третью , четвёртую , пятую и шестую части, продолжение следует.

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