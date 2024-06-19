Сбербанк перевел 40 тысяч серверов на отечественную ОС

43 тысячи серверов Сбербанка полностью перешли на собственную серверную операционную систему Platform V SberLinux, сообщила компания в своем годом отчёте. Отечественное Решение заменило американскую ОС Red Hat.

Решение уже находится в реестре Минцифры, сейчас в компании занимаются и переводом автоматизированных рабочих мест на Sber OS. Это собственная операционная система Сбербанка, созданная также на базе Linux.

Согласно информации из годового отчета, на данный момент более 88% ИТ-ландшафта банка находится в целевом состоянии касательно импортозамещения, завершен отказ от семи крупных вендоров.

https://t.me/divgen

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.