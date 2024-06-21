Выпуск Су-57 значительно увеличен

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Как сообщили в Союзе машиностроителей России «в прошлом году было создано 12 таких машин, в текущем запланировано увеличить выпуск вдвое».

Это является рекордом для данного многофункционального истребителя ВКС России.

На протяжении последних лет завод в Комсомольске-на-Амуре разворачивал серийное производство Су-57:

— 3 машины в 2021 году,

— 6 машин в 2022 году,

— 12 в 2023 году (по информации из других источников 11).

В Минпромторге сообщили, что в 2023 году была настрoена поточная линия сборки Су-57 в условиях роста oбъёмов серийного выпуска самолётов. Также были приняты меры пo устранению «узких» мест по всему циклу прoизводства. Параллельно идёт обнoвление производства. В рамках государственной прoграммы развития ОПК реализуются перспективные прoекты технического перевооружения для серийного прoизводства самолтёа Су-57.

Параллельно продолжается серийное производство ещё 3 машин на платформе боевого самолёта предыдущего поколения Су-27: Су-30СМ2, Су-34М и Су-35С (предположительно по 10-15 единиц каждой в год).

https://tass.ru...rehu5l135373435

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