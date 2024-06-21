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Авиация

Выпуск Су-57 значительно увеличен

 © tehnoomsk.ru

Как сообщили в Союзе машиностроителей России «в прошлом году было создано 12 таких машин, в текущем запланировано увеличить выпуск вдвое».

Это является рекордом для данного многофункционального истребителя ВКС России.

На протяжении последних лет завод в Комсомольске-на-Амуре разворачивал серийное производство Су-57:

— 3 машины в 2021 году,

— 6 машин в 2022 году,

— 12 в 2023 году (по информации из других источников 11).

В Минпромторге сообщили, что в 2023 году была настрoена поточная линия сборки Су-57 в условиях роста oбъёмов серийного выпуска самолётов. Также были приняты меры пo устранению «узких» мест по всему циклу прoизводства. Параллельно идёт обнoвление производства. В рамках государственной прoграммы развития ОПК реализуются перспективные прoекты технического перевооружения для серийного прoизводства самолтёа Су-57.

Параллельно продолжается серийное производство ещё 3 машин на платформе боевого самолёта предыдущего поколения Су-27: Су-30СМ2, Су-34М и Су-35С (предположительно по 10-15 единиц каждой в год).

https://tass.ru...rehu5l135373435

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Источник: https://tehnoomsk.ru/archives/13248

ВКС, СУ-57, военная техника, Хабаровский край
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      21.06.2421:15:34

      Естественно, мы ведь всего лишь вторые в мире по боевой авиации. Кто ж нас всерьёз воспримет?    

      По данным исследования Global Firepower, в мире в 2023 году насчитывалось порядка 53 тысяч военных летательных аппаратов (боевых и учебных военных самолетов и вертолетов). 13 тысяч из них находятся на вооружении Соединенных Штатов.

      Второе место в исследовании занимает Россия, которая располагает около 4.1 тыс военных воздушных средств. Тройку лидеров замыкает Китай, у которого 3.2 тыс самолетов и вертолетов.

      4. Индия 2210,

      5. Южная Корея 1602.

      Ну и так далее.

      https://dzen.ru...0eyevdp77002824

      Отредактировано: Kотенко Cергей~21:18 21.06.24
      #1285076
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    21.06.2421:19:28

    Но наш друг Алексей Кулаков это уже вынужден пропустить, так как пришёл Лесник.

    #1285078
  • Kolyda Kolyda
    21.06.2421:35:59

    Параллельно продолжается серийное производство ещё 3 машин на платформе боевого самолёта предыдущего поколения Су-27: Су-30СМ2, Су-34М и Су-35С (предположительно по 10-15 единиц каждой в год).

    Неужели выпуск Су-30СМ2 и Су-34М тоже освоили в Комсомольске?

    #1285080
    • user78 user78
      21.06.2422:33:52

      Где написано, что в Комсомольске-на-Амуре? Всегда Су-30СМ производили на ИАЗ в Иркутске, а Су-34 на НАЗ в Новосибирске. С-70 тоже будут производить на НАЗ.

      #1285089
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